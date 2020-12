Ein neues Meeresabenteuer steht in den Startlöchern! Letztes Jahr wurde bekannt, dass der Disney-Klassiker "Arielle, die Meerjungfrau" ein Remake als Realverfilmung bekommt. Es stand bereits fest, dass Halle Bailey die Rolle der Arielle übernehmen wird. Das hatte für heiße Kontroversen im Netz gesorgt, die Halle jedoch ganz gelassen nahm. Nun bestätigte Disney die ganze Besetzung der "Arielle"-Neuauflage. Promiflash stellt euch nun vor, auf welche Stars sich die Fans freuen dürfen!

Neben Halle wird in dem "Arielle"-Remake die Schauspielerin Melissa McCarthy (50) die Figur der furchterregenden Ursula verkörpern. Die einstige Gilmore Girls-Darstellerin ist dafür bekannt, liebenswürdige Charaktere zu spielen. Daher wird es sicherlich besonders spannend sein, Melissa in einer eher düsteren Rolle zu sehen.

Der Mann an Arielles Seite – Prinz Eric – wird von Jonah Hauer-King (25) verkörpert. Die Rolle des schönen Disney-Prinzen war offenbar im Vorfeld hart umkämpft. Eigentlich war Harry Styles (26) ein heißer Anwärter auf den Job. Der Musiker lehnte das Angebot jedoch letztes Jahr ab.

Arielles Vater und Ursulas Erzfeind König Triton wird von niemand Geringerem als Javier Bardem (51) dargestellt. Der Oscar-Preisträger war bereits Teil vieler bemerkenswerter Filmprojekte. Tiefgründige Rollen spielte er unter anderem in den Streifen "No Country for Old Men" und "Biutiful". Somit dürfte die Rolle einer Unterwasser-Majestät auf Javier wie die Faust aufs Auge passen.

Unter dem Meeresspiegel dürfen natürlich auch Arielles tierische Freunde nicht fehlen. Ihr bester Kumpel – der Fisch Fabius – wird vom jüngsten Schauspieler des Casts, Jacob Tremblay (14), dargestellt. Die Figur der ulkigen Krabbe Sebastian übernimmt Broadway-Musicalstar Daveed Diggs (38). Rapperin und Schauspielerin Awkwafina (31) wird als Seemöwe Scuttle in der "Arielle"-Realverfilmung auftreten.

Der Soundtrack zum heiß ersehnten Remake wird von den Komponisten Lin-Manuel Miranda (40) und Alan Menken (71) beigesteuert. Letzterem wurden bereits mehrere Oscars verliehen, davon einer im Jahr 1990 für seine Musik des Original-Zeichentrickfilms "Arielle". Wann genau die Neuauflage von "Arielle" in die Kinos kommt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Anzeige

ActionPress "Arielle, die Meerjungfrau 2 – Sehnsucht nach dem Meer"

Anzeige

Getty Images Melissa McCarthy bei einer Oscar-Party im Februar 2019

Anzeige

ActionPress // Ernesto Distefano/Getty Images for RBC Collage: Prinz Eric aus "Arielle" und Jonah Hauer-King

Disney // Pascal Le Segretain/Getty Images Collage: König Triton aus "Arielle" und Javier Bardem

Getty Images Jacob Tremblay, Schauspieler

ActionPress Arielle, Fabius und Scuttle in "Arielle, die Meerjungfrau 2 – Sehnsucht nach dem Meer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de