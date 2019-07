Die Besetzung für das Remake von "Arielle, die kleine Meerjungfrau" als Live-Action-Version sorgt für ordentlich Aufsehen: Nachdem Anfang des Monats bekannt gegeben wurde, dass Halle Bailey die rothaarige Meeresprinzessin verkörpern wird, bleibt noch die Frage offen, wer die männliche Hauptrolle übernehmen wird. Spekulationen nach soll Harry Styles (25) als Darsteller des Prinzen Eric mit den Filmemachern in Verhandlung stehen. Nun gibt es einen weiteren Anwärter für die begehrte Rolle: Sänger und Schauspieler Asher Angel (16).

Der 16-Jährige ist seit 2017 in der US-Serie "Story of Andi" zu sehen und könnte nun seine erste große Filmrolle an Land ziehen. Asher verriet am Donnerstag auf der Comic Con in San Diego, dass er für die Rolle des Eric vorgesprochen habe. "Das bedeutet mir so viel", offenbarte er gegenüber Et Online. "Ich würde es lieben, in dem Film mitzuspielen. Da machen so viele tolle Menschen mit, mit denen ich gerne zusammenarbeiten würde."

Aber wie würde Asher bei den Fans des Disney-Klassikers ankommen? Die Wahl von Halle als Arielle stieß bei einigen Anhängern jedenfalls auf Ablehnung. Schließlich ist die animierte Version rothaarig und hellhäutig. Die Musikerin dagegen hat dunkle Haut und schwarze Haare.

Getty Images Asher Angel im Juni 2019

Anzeige

Getty Images Asher Angel beim iHeartRadio Festival

Anzeige

Actionpress/ Birdie Thompson/AdMedia Halle Bailey, Sängerin

Anzeige

Wie würde euch Asher als Prinz Eric gefallen? Das wäre grandios. Och nö, bitte nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de