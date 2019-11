Die Filmwelt ist in großer Trauer! Branko Lustig war als Star-Regisseur im Laufe seiner Karriere an etlichen Oscar-prämierten Filmen beteiligt und gewann zum Beispiel für die Kino-Hits "Schindlers Liste" mit Liam Neeson (67) in der Hauptrolle und "Gladiator" mit Russell Crowe (55) als Titelheld den Award in der Kategorie Best Picture. Nun ist der gebürtige Kroate am Donnerstagmorgen im Alter von 87 Jahren verstorben!

Das gab das Film Festival of Tolerance in Zagreb auf seiner Website bekannt: Branko, der Präsident des kroatisch jüdischen Filmfestes war, starb am heutigen Donnerstag in seinem Haus in Zagreb, Kroatien. Der Produzent kam 2009 in seine Heimatstadt zurück: "Ich bin hergekommen, um zu sterben. Hollywood ist schön, ich habe viele tolle Schauspieler kennengelernt. Aber das ist mein Land", verriet der Filmemacher in einem Interview. Seine Todesursache ist bisher unbekannt.

Er arbeitete rund 50 Jahre in der Filmindustrie und ging bereits in den 1980er Jahren nach Los Angeles, um in das große Filmgeschäft einzusteigen. Mit Filmen wie "The Peacemaker" mit George Clooney (58) und Nicole Kidman (52) und "Black Hawk Down" machte sich Branko schnell einen Namen in Hollywood. Lustig hinterlässt eine Ehefrau und eine Tochter.

Getty Images Douglas Wick, David Franzoni und Branko Lustig

Getty Images Branko Lustig (m.) bei den Academy Awards 2001

Getty Images Branko Lustig



