Schauspielerin Melissa Fumero wird zum zweiten Mal Mutter! Im Dezember 2007 hatte die "Brooklyn Nine-Nine"-Darstellerin ihre große Liebe David Fumero geheiratet, der in der Serie "One Life to Live" ihren Serienpartner gespielt hatte. Knapp neun Jahre später brachte sie ihren Sohn Enzo zur Welt. Jetzt ist Baby Nummer zwei auf dem Weg – über die sozialen Netzwerke zeigt sie jetzt, wie groß ihr Babybauch bereits ist!

Auf Instagram veröffentlicht Melissa nun ein Foto, auf dem ihre Follower erkennen können, dass sie nicht erst seit Kurzem schwanger ist. Stolz zeigt sie ihre Babykugel und schreibt dazu: "Oh yeah, ich bin sehr schwanger." Lange hätte sie die freudigen Nachrichten wohl auch nicht mehr für sich behalten können. Dennoch fällt es ihr nicht leicht, ihre Schwangerschaft öffentlich zu machen. "Um ehrlich zu sein, ich hatte keine Lust, darüber zu posten, weil diese Schwangerschaft viel schwieriger war und ich fühle mich nicht so süß", gesteht sie ihren Fans.

Nachdem sie jedoch eine intensive Massage bekommen und der Chiropraktiker sie behandelt hatte, fühle sie sich nun besser und immerhin ein "bisschen süß". In welchem Schwangerschaftsmonat die 37-Jährige ist, verriet sie bisher noch nicht. Lange wird es aber wohl nicht mehr dauern, bis das zweite Fumero-Baby auf die Welt kommt.

Getty Images Melissa Fumero, Schauspielerin

Getty Images Melissa Fumero, August 2019

Getty Images Melissa Fumero, Juli 2019

