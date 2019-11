Große Trauer bei Rapper Cam'ron! Der Musiker war über zehn Jahre mit seiner Freundin Juju zusammen gewesen – dann, 2017, gab er die Trennung bekannt. Anfang dieses Jahres machte der Künstler dann eine neue Beziehung öffentlich: Er hatte nach zwanzig Jahren wieder zu seiner Ex Tawasa Harris gefunden, der Mutter seines Sohnes Camron Giles Jr.. Die beiden zeigten sich immer wieder verliebt im Netz – doch jetzt der Schock: Die Partnerin des 43-Jährigen ist verstorben!

Die News verbreitete jedoch nicht Cam'ron selbst, sondern eine enge Freundin auf Facebook: "Ruhe in Frieden, Tawasa. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, all die Erinnerungen sind in meinem Kopf aufgeploppt", heißt es in dem langen Statement. Was genau die Todesursache ist, bleibt bisher unklar. Auch Cam'ron hat sich zu dem schweren Verlust noch nicht geäußert.

In einem Instagram-Post hatte sich der US-Amerikaner im vergangenen Sommer an die gemeinsame Zeit mit seiner Freundin erinnert und auch über die Anfänge gesprochen: "Als ich in die siebte Klasse gekommen bin, habe ich mich direkt in dieses Mädchen verliebt." Sie seien kurze Zeit danach ein Paar geworden, hätten aber im Alter von 26 Jahren das erste Mal Schluss gemacht.

Getty Images Juju und Cam'ron 2014

Getty Images Rapper Cam'ron

Getty Images Rapper Cam'ron 2013 in New York



