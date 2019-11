Große Trauer um Snowboard-Pionier Jake Burton Carpenter! Der passionierte Skifahrer lebte für den Wintersport: 1977 gründete der US-Amerikaner sein eigenes Unternehmen Burton Snowboards, welches inzwischen sogar der Weltmarktführer für die Schneebretter ist. Doch in Sachen Gesundheit lief es für den Wintersport-Liebhaber alles andere als gut: Jake litt an einer Krebserkrankung – gestern verstarb der Unternehmer im Alter von 65 Jahren!

Auf Instagram teilte Jakes Firma die traurige Nachricht mit seinen Followern: "Schweren Herzens teilen wir mit, dass in der vergangenen Nacht Jake Burton Carpenter friedlich gestorben ist." 2011 erkrankte Jake an Hodenkrebs, der erst geheilt zu sein schien. In der Nacht zu Donnerstag verlor der Sportler dann endgültig den Kampf gegen die wiederkehrende Erkrankung. Er ist im Kreise seiner Liebsten eingeschlafen. Jake hinterließ seine Frau Donna und drei gemeinsame Söhne.

Im Snowboard-Bereich hatte Jake großen Anteil daran, den Sport für die breite Masse tauglich zu machen. Im Netz wird der Firmengründer mit den rührenden Worten als "die Seele des Snowboardens, derjenige, der uns den Sport gab, den wir alle so lieben" geehrt.

Getty Images Jake Burton Carpenter im April 2018

Getty Images Jake Burton Carpenter mit seiner Frau Donna, Mai 2013

Getty Images Donna und Jake Burton Carpenter im September 2011



