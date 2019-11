Jenny Büchner hat den Tod ihres Vaters noch nicht verarbeitet. Erst im vergangenen Jahr starb Jens Büchner (✝49) überraschend an Lungenkrebs. Er war erst 49 Jahre alt. Fünf Tage vor seinem Tod sah Jenny ihren Papa zum letzten Mal. Unmittelbar zuvor hatte sie ihr zweites Kind zur Welt gebracht: Carl. Trotz der Trauer, die sie noch immer umgibt, offenbarte sie jetzt in einer Dokumentation ein schönes Detail: Der Kleine hat einige Ähnlichkeiten mit Jens!

"Manchmal entdecke ich schon ein bisschen Papa in Carlchen. Er hat gewisse Gesichtszüge und einen Ausdruck, der mich so an Papa erinnert", verriet sie in der Dokumentation Jens Büchner – auf den Spuren eines Auswanderers. Das erste Kind von Jenny, die kleine Jasmin, durfte ihr Vater noch kennenlernen: "Er hat sich immer tierisch gefreut. Als er sie das erste Mal auf dem Arm hatte, hat er ganz dolle geweint. Wenn wir telefoniert haben, hat er sich immer gefreut. 'Die ist so zuckersüß' hat er immer gesagt."

Jenny fiel es besonders schwer sich von ihrem Vater zu verabschieden: "Er war gerade wach in dem Moment, hat es auch realisiert, dass wir da waren. Aber da kam nicht mehr viel. Wir sind dann zu ihm ans Bett und hatten Tränen in den Augen. Er sagte nur ganz leise: 'Nicht weinen!'" Im Nachhinein hätte sie sich einen bewussteren Abschied von ihrem Vater Jens gewünscht.

