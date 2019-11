Bei den Eltern von Jens Büchner (✝49) sitzt der Schmerz noch immer tief. Im November 2018 war der Goodbye Deutschland-Star völlig überraschend an Krebs gestorben. Seine Familie traf der plötzliche Tod des Ballermann-Stars tief. Seine Mutter Hannelore und sein Vater Jürgen kommen mit dem Verlust noch immer nicht klar: Sie verbannten alle Erinnerungen an Jens – zu schmerzhaft ist der Gedanke an ihren verstorbenen Sohn!

In der neuen Dokumentation Jens Bücher – Auf den Spuren eines Auswanderers sprachen die Töchter des Kult-Auswanderers über die Zeit nach dem Ableben ihres Vaters und blätterten in alten Fotoalben. Diese bekam Tochter Jessica von Jens' Eltern – denn diese wollten die Überbleibsel nicht behalten. "Sie wollten die Erinnerungen loswerden!", erklärte die junge Frau. So habe ihr Vater auch immer ein Büro in seinem Elternhaus gehabt – auch das hätten die Großeltern umgestaltet: "Da waren Lamellen an den Fenstern. Die haben sie abgenommen und durch normale Vorhänge entfernt, weil das Oma zu sehr an Papa erinnert hat!", schilderte Jessica.

Jens' Töchter selbst fällt das Zurückdenken an ihren Vater ebenfalls schwer – besonders Jessica hat noch immer mit ihrem eher schwierigen Verhältnis zu dem "Pleite aber sexy"-Interpreten zu kämpfen: "Er hat sich oft nicht gemeldet...", berichtete die Sächsin.

TVNOW / 99pro Media Jens Büchners Töchter Jessica und Jenny

Anzeige

WENN.com Jens Büchner, Schlagersänger

Anzeige

Instagram / buechner_jessica Jessica und Jens Büchner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de