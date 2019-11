Ist diese traurige Nachricht wirklich wahr? Die Freunde der ehemaligen X Factor-Kandidatin Ariel Brudett trauern im Netz um die TV-Bekanntheit. Die 38-Jährige wurde bekannt durch ihre Teilnahme am britischen Talentwettbewerb. Ihr Auftritt 2008 blieb vielen in Erinnerung: Denn die Musikerin, die sich in den vergangenen Jahren selbst nur noch Arabella Starchild nannte, riss sich vor den Juroren ihre Kandidatennummer von der Brust. Sie bestand darauf, ein Mensch und keine Nummer zu sein. Freunde des Freigeistes sollen nun ihren Tod bestätigt haben.

Die traurigen Neuigkeiten verkündete Reza, ein Freund der Sängerin, laut Daily Star vor wenigen Stunden auf seinem Instagram-Kanal: "Leider ist Ara von uns gegangen. Falls jemand Informationen zu ihrer Trauerfeier erhalten möchte, kann sich mit ihrem Bruder Giles in Verbindung setzen", lauteten seine schockierenden Zeilen. Seiner Nachricht hängte er eine E-Mail-Adresse an, unter der sich Fans und Freunde der angeblich Verstorbenen melden können. "Ruhe in Frieden", meinte er abschließend.

Zum vermeintlichen Tod der Britin meldeten sich bereits einige Fans und Follower zu Wort. "Ariel Burdett lebt nicht mehr – was ein Verlust", schrieb ein Twitter-User. "Ariel Burdett ist tot, oh mein Gott. Sie wird für immer eine 'X Factor'-Legende sein", lautete ein weiterer Kommentar.

Ian Gavan/ Getty Images Simon Cowell und Sängerin Cheryl Cole

Facebook / Amy Ara Burdett Ariel Burdett, Juni 2018

WENN.com Jury von "X Factor": Nick Grimshaw, Rita Ora, Cheryl Cole und Simon Cowell



