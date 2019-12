"SOKO München" bekommt am Montag ganz besonderen Besuch! Ingrid Fröhlich setzte 1978 einen Meilenstein in der deutschen TV-Geschichte: Sie übernahm die Rolle der Renate Burger und war damit die erste Kommissarin in einem Krimiformat. Nach zwei Jahren gab die Schauspielerin allerdings ihren Abschied bekannt – doch nicht für immer: Über 40 Jahre später feiert die 79-Jährige jetzt in einer Folge ein Comeback!

Am Montag schlüpft Ingrid Fröhlich in "Vom Geben und Nehmen" wieder in ihren alten Charakter – dieses Mal jagt sie aber keine Verbrecher, sondern wird selbst zur Hauptverdächtigen in einem Mordfall: Die Ermittler vermuten, dass die verarmte Witwe dem Unternehmer Josef Brandstetter (Alexander Mazza) eine Überdosis Insulin gespritzt hat, um den Suizid ihres Mannes zu rächen.

Im Interview mit Bild machte die Mimin weiterhin deutlich, ihren damaligen Ausstieg aus der Krimiserie nie bereut zu haben. „Es war nett, aber unbefriedigend. Während die anderen raus zu den Fällen sind, musste ich im Büro bleiben. Das war eben der Zeitgeist", schilderte sie die damalige Situation.

ZDF/Markus Sapper Ingrid Fröhlich, Joscha Kiefer und Mersiha Husagic in "SOKO München"

Anzeige

ZDF/Markus Sapper Alexander Mazza und Ingrid Fröhlich in "SOKO München"

Anzeige

ZDF/Markus Sapper Bianca Hein, Florian Odendahl und Joscha Kiefer in "SOKO München"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de