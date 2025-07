Romina Palm kontert fiesen Mama-Hate-Kommentar

Romina Palm (26), die durch ihre Teilnahme bei Germany's next Topmodel und Social Media bekannt wurde, hat jetzt auf Instagram mit einem ehrlichen Statement auf einen Kommentar reagiert, der ihr stark zusetzte. Ein Follower hatte geschrieben: "Nur eine Frage: warum lässt man sich als Mama so gehen?" Romina teilte diesen Kommentar in einem Reel und schrieb dazu spitz: "Make-up, Haare & Co. laufen mir nicht weg, aber die ersten Wochen mit meiner Tochter schon." Sie unterstrich den Clip mit der Caption "Aktuell trage ich: Mut, Milchflecken & mächtig Stolz."

Die frischgebackene Mutter machte in ihrer Story deutlich, dass sie ihre Prioritäten derzeit bewusst setzt. Romina erklärte, dass sie sich gerade voll und ganz auf ihre kleine Tochter konzentriere und sich in den ersten Wochen auf diese besondere Zeit einlasse. Dabei verzichtet sie darauf, sich dem Druck zu beugen, optisch einem bestimmten Bild zu entsprechen. Der verletzende Kommentar rief bei ihr jedoch gemischte Gefühle hervor. "Es war so eine Mischung aus 'Aua' und 'Ist das gerade dein Ernst?'"

Schon zuvor äußerte sich Romina öffentlich dazu, wie sehr der gesellschaftliche Druck auf Mütter lasten kann. Die Zeit nach der Geburt ihrer Tochter nutzt sie, um mit ihren Fans offen über ihre Erfahrungen zu sprechen und dabei auch sensible Themen anzusprechen. Als Model stand für sie in der Vergangenheit oft ihr Aussehen im Fokus – eine Tatsache, die sie nach der Geburt in einem neuen Licht sieht. Romina zeigt, dass sie den Herausforderungen dieser Lebensphase mit Stolz und Stärke begegnet und dabei vor allem eins genießt: die innigen Momente mit ihrem Kind.

Instagram / rominapalm Romina Palm im Juni 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm im Juli 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel, 2025