Patricia Blanco lässt Liebestattoo für Andreas überstechen

Mit einem Tattoo wollte Patricia Blanco (53), Reality-TV-Star und Unternehmerin, ihre Liebe zu Andreas Ellermann besiegeln. Im Januar 2020 ließ sie sich den Schriftzug "Patricia & Andreas" kunstvoll auf den linken Unterarm stechen. Ihre damalige Aussage gegenüber der Bild-Zeitung sprach Bände: "Es besiegelt unsere Liebe und ist weit mehr als ein Liebesbeweis. Andreas ist jetzt meine Familie." Doch das Glück hielt nicht und nach dem Ende ihrer vierjährigen Beziehung Anfang 2023 entschied Patricia, das Tattoo entfernen zu lassen. Ihr Beweggrund? Schmerzliche Erinnerungen und der Wunsch nach einem Neubeginn.

Die Trennung brachte für Patricia aber nicht nur große Emotionen, sondern auch viel Streit mit sich. Wochenlang tobte ein Rosenkrieg um einen Porsche, ein Reitpferd und das Wohnrecht in der Hamburger Villa des Entertainers. Noch heute gibt es Spannungen zwischen den beiden, doch Patricia hat für sich den Schlussstrich gezogen: Über das alte Tattoo lässt sie sich nun einen Phönix stechen – ein Symbol für Wiedergeburt und Neuanfang. "Es fühlte sich für mich wie ein bösartiges Geschwür an", berichtete sie im Gespräch mit Bild und erklärte, dass sie die Zeiten mit Andreas hinter sich lassen wolle.

Patricia zeigt sich inzwischen gestärkt und optimistisch. "Ich bin wieder auferstanden. Wie Phönix aus der Asche. So fühle ich mich auch", betonte die TV-Persönlichkeit, die mittlerweile von sich sagt, sie stehe auf eigenen Beinen und habe sich grundlegend verändert. Sie sei wieder glücklich, gehe neue Wege und genieße das Leben. Das Überstechen des Tattoos markiert für die Unternehmerin daher nicht nur das Ende eines Kapitels, sondern auch den Beginn einer neuen, positiven Phase in ihrem Leben. "Das hat mir sehr geholfen, mit der Vergangenheit abzuschließen", sagte sie lachend. Auch karrieretechnisch läuft es wohl recht gut für die Tochter von Schlagerlegende Roberto Blanco (88). Fans durften sie bei The 50 und Reality Queens anfeuern. Auch in der Reality-Show Villa der Versuchung ist sie zu sehen.

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, TV-Bekanntheit

Collage: Patricia Blanco Patricia Blanco und Andreas Ellermann

RTL / Benno Kraehahn, Getty Images Collage: Patricia Blanco und Roberto Blanco