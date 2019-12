Chris Töpperwien (45) steht in wenigen Wochen ein ganz besonderes Weihnachtsfest bevor: Zum ersten Mal hat der Currywurstmann die Möglichkeit, die Festtage mit seiner neuen Freundin Lili zu verbringen. Im Oktober hatte der einstige Dschungelcamp-Kandidat öffentlich gemacht, dass er mit der Österreicherin liiert ist. Der erste offizielle Paar-Auftritt folgte kurz darauf. Gegenüber Promiflash verriet Chris jetzt, welche Pläne er mit seiner Partnerin für das Fest der Liebe hat!

Statt an Weihnachten auf Schnee zu hoffen, verschlägt es Chris und Lili in die Wahlheimat des Goodbye Deutschland-Stars. "Wir sind beide total aufgeregt. Für Lili ist der Besuch in Los Angeles nach fast sieben Jahren etwas ganz Besonderes. Und für mich ist es natürlich ein sprichwörtliches Fest, gemeinsam mit ihr Weihnachten und Geburtstag feiern zu können. Sie ist ja auch noch ein Christkind", berichtete Chris im Gespräch mit Promiflash. Denn Lili hat am 24. Dezember Geburtstag. Für die Zeit hätten sie einige Ausflüge in der sonnigen Stadt geplant, so Chris weiter. Doch auch vorweihnachtliche Traditionen dürfen bei den beiden nicht fehlen: Plätzchenbacken und Glühweintrinken stehen bei ihnen ebenfalls auf dem Plan. "Viele denken ja, dass sommerliche Temperaturen in Kalifornien herrschen – aber wir haben Abends tatsächlich vier bis fünf Grad Celsius."

Für Lili bedeutet die Reise nach Los Angeles, dass sie dieses Jahr ohne ihre Familie den Feiertag und ihren Geburtstag verbringen muss. Das sei für sie aber kein Problem. "Es ist zwar schade, nicht mit meiner Oma und Co. persönlich zu feiern, aber meine Familie hat dafür Verständnis. Mit unseren Lieben feiern wir bei Gelegenheit nach", erklärte die Fitness-Liebhaberin.

United Archives GmbH / ActionPress Chris Töpperwien bei der Premiere von "Mamma Mia!"

Gulotta,Francesco / ActionPress Chris Töpperwien mit seiner Partnerin Lili (l.) bei der "Ohlala"-Premiere in Schuhbecks teatro

ActionPress Chris Töpperwien beim Promi-Kartrennen "Karts for Hearts"

