Auf alle Fans der queeren Unterhaltung wartet die nächste Show-Sensation! Nach Queen of Drags von ProSieben und Prince Charming von RTL zieht jetzt auch die ARD nach. Der öffentlich-rechtliche Sender nimmt eine deutsche Version der US-amerikanischen Erfolgsserie Queer Eye in sein Online-Programm auf. Das Format "Queer 4 You" wurde mit vier homosexuellen Experten besetzt, die das Leben ihrer Kandidaten umkrempeln werden. Nun gibt es die ersten Infos zur Sendung.

Von den vier Fachmännern ist Fabian Hart für den Bereich Mode, Christian Fritzenwanker für Beauty-Angelegenheiten und Chris Glass für Inneneinrichtung zuständig, während Sven Rebel als Lebensberater in Aktion tritt. Ähnliche Kategorien werden ebenfalls beim US-Vorbild bedient, auch wenn die Sparte Essen und Trinken hierzulande weggelassen wurde. In vorerst drei Folgen helfen die Jungs den Kandidaten dabei, ihren Alltag etwas zu bereichern. Die Episoden werden ab dem 27. Dezember in der ARD-Mediathek verfügbar sein und ab dem 13. Januar montags ab 21 Uhr im RBB ausgestrahlt.

Die Netflix-Produktion war bisher weltweit ein großer Erfolg. Eine Staffel wurde daraufhin sogar in Japan gedreht. Ob "Queer 4 You" ähnlich gut bei den Zuschauern ankommt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

Instagram / fabianhart Fabian Hart, "Queer 4 You"-Experte

Anzeige

Instagram / svenrebel Sven Rebel, "Queer 4 You"-Experte

Anzeige

Instagram / herrglass Chris Glass, "Queer 4 You"-Experte

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de