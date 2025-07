Mutig: Samira Yavuz kontaktierte ihren unbekannten Vater

Samira Yavuz (31) scheint den Alltag als Single-Mama gut zu meistern. Nun hat sie in der aktuellen Folge ihres Podcasts "Main Character Mode – Realtalk mit Samira" ein besonders persönliches Kapitel ihres Lebens geöffnet: Sie kennt dieses Familienmodell aus ihrer eigenen Kindheit. Die Reality-TV-Bekanntheit verriet, dass sie ohne ihren Vater aufgewachsen ist. Ihre Mutter spielte dabei nicht nur die Rolle der Mama, sondern ersetzte auch den Vater. "Sie war Oma, Opa, Mama und Papa – sie war einfach alles", dankte sie ihrer besonderen Bezugsperson. Als Samira jedoch volljährig wurde und BAföG für ihr Studium beantragen wollte, führte sie das Leben auf einen schwierigen Weg: Sie benötigte die Einkommensnachweise ihres Vaters, den sie bis dahin nie kennengelernt hatte. Eine unfreiwillige Kontaktaufnahme war somit unvermeidlich. "Dann habe ich mich gefragt: 'Wie soll ich das machen? Ich habe doch gar keinen Kontakt zu dem?'"

Samira, die mittlerweile selbst Mutter von zwei Töchtern ist, ließ sich vom Jugendamt die Kontaktdaten geben und schrieb ihrem Vater einen mutigen Brief. Doch der Ton in der Nachricht war nicht gerade sanft: "Ich habe angefangen mit 'Lieber Erzeuger' und geschrieben, dass ich diesen Antrag ausgefüllt zurück brauche", erinnerte sie sich. "Und wenn ich ihn nicht bekomme – ich weiß ja jetzt, wo er wohnt. Ich komme und hole es." Es sei eine stille Drohung gewesen. Die Antwort blieb dennoch aus. Also wagte sie den nächsten Schritt und konfrontierte ihn an der Wohnungstür. Doch es war nicht er, der ihr öffnete, sondern seine damalige Partnerin. Samiras Vater war nicht da, aber sie lernte an diesem Tag, dass sie eine Halbschwester hat – zu der sie heute eine enge Beziehung pflegt. Über die jetzige Verbindung zu ihrem Vater schweigt Samira bisher jedoch.

Nicht zum ersten Mal hat Samira schwierige Themen aus ihrem Leben mit der Öffentlichkeit geteilt. Die Reality-TV-Beauty, die sich dieses Jahr von ihrem Ehemann Serkan Yavuz (32) wegen seines Seitensprungs mit Evanthia Benetatou (33) trennte, hatte bereits in der Vergangenheit von den Belastungen durch das Aufwachsen ohne Vater gesprochen. Samira hat kein Problem damit, tiefe Einblicke in ihre Gefühlswelt zu gewähren – sei es in ihrem Podcast oder auf anderen Plattformen. Zu den Aufgaben einer Influencerin gehört es fast schon, auch mal unverfälscht ihr Innerstes nach außen zu stülpen. Der Startschuss für ihre Karriere als Person des öffentlichen Lebens fiel 2018 mit ihrer Teilnahme an der TV-Show Der Bachelor. Es folgten Shows wie Bachelor in Paradise und Das Sommerhaus der Stars.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im März 2025

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Mai 2025

