Roman Knižka schwebt wieder auf Wolke sieben! 2012 schritt der Schauspieler mit seiner Freundin Stefanie Mensing vor den Traualtar und schwor ihr die ewige Treue. Gemeinsam ziehen sie zwei Söhne groß. Doch im vergangenen Jahr entschied sich das einstige Liebespaar dazu, von nun an getrennte Wege zu gehen. Jetzt hat das Singleleben des Bautzeners anscheinend wieder ein Ende: Roman hat eine neue Freundin!

Im Interview mit Bunte offenbarte der 49-Jährige, dass er wieder in festen Händen sei. Seine neue Flamme höre auf den Namen Nele Herrmann und beide würden sich schon seit längerer Zeit kennen. "Vor zwei Jahren fingen wir dann an, unversehens intensive Gespräche zu führen. Und plötzlich dachte ich: 'Heute beginnt der Rest meines Lebens'", verriet er. Doch das ist noch nicht alles, was der "Groupies bleiben nicht zum Frühstück"-Darsteller über seine neue Liebe preisgab: "Nele ist der leidenschaftlichste Mensch, den ich kenne – und ich bewundere ihre riesige Lebenslust."

Während der Schirmherr der Aline-Reimer-Stiftung – eine Initiative, die krebskranke Jugendliche und junge Erwachsene unterstützt – seine beiden Söhne mit in die Partnerschaft bringt, hat auch Romans neue Partnerin bereits ein Kind aus einer früheren Beziehung. Der Sohn der Agentur-Chefin ist zehn Jahre alt.

