"City of Love": Lola Weippert moderiert neue Dating-Show

Lola Weippert (29), bekannt aus TV und sozialen Medien, übernimmt als Moderatorin eine ganz besondere Rolle in der neuen ARD-Mediathek-Show "City of Love". Ab dem 29. August 2025 können Zuschauer die Reise-Dating-Show verfolgen, in der Singles auf Blind Dates in vier deutschen Städten geschickt werden: München, Frankfurt, Freiburg und Stuttgart. Neben romantischen Begegnungen, die in romantischen Rikschafahrten ihren Anfang finden, sorgen verschiedene Challenges für Spannung. Lola, die sich als Amor der Sendung versteht, ist stets zugeschaltet, um Gespräche anzuregen und das Eis zwischen den Kandidaten zu brechen.

Die Show verbindet erstmals Reise und Dating in einer so intensiven Form, wie Lola erklärt: "Es gab noch nie diese Symbiose aus: Ich kann mich in einen Menschen und in eine Stadt verlieben." Die Besonderheiten der Städte spielen dabei eine zentrale Rolle. Mitten in der Frankfurter Skyline, beim Picknick über Stuttgart oder beim Sprung vom Olympiastadiondach in München – überall erleben die Singles besondere Momente voller Emotionen und Adrenalin. Die Frage bleibt: Wandelt sich die gemeinsame Entdeckungstour in eine echte Liebesgeschichte, oder verlaufen sich die Wege nach der Sendung?

Für Lola ist das Format wie gemacht, denn sie kennt sich gut damit aus, Unterhaltung mit Gefühl und einer Prise Humor zu verbinden. Die 29-Jährige hat sich in der deutschen TV-Landschaft schnell als aufgeschlossene und einfühlsame Moderatorin etabliert. Mit ihrer charmanten Art zieht sie nicht nur das Publikum, sondern auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihren Bann. Dass sie nun als "Liebes-Amor" Singles durch die verwinkelten Straßen deutscher Städte begleitet, dürfte für sie eine erfüllende Herausforderung sein. Ob ihre eigene Lebensfreude auch auf die Kandidaten abfärbt? Die Zuschauer haben ab Ende August die Chance, dies herauszufinden.

ARD Lola Weippert moderiert die neue Show "City of Love"

ARD Lola Weippert begleitet die Singles durch verschiedene Städte

ARD Lola Weippert will in "City of Love" Singles verkuppeln

