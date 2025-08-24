"Herz und Seele": Nico ist dankbar für Papa Thorsten Legat

Nico Legat (27) strahlt aktuell vor Glück und teilt seine Freude offen mit seinen Fans. In einer Instagram-Story zeigte sich der 27-Jährige überglücklich und voller Dankbarkeit für die wieder enge Beziehung zu seinem Vater Thorsten Legat (56). "Ihr wisst gar nicht, wie glücklich ich bin, dass ich so viel Zeit mit dem Papa genießen kann. [...] Ja, es gibt für mich eigentlich nichts Schöneres, als Zeit mit dem Papa zu verbringen. Ich bin unfassbar dankbar, dass wir uns so ausgesprochen haben", schwärmte Nico und betonte, dass die beiden heute "ein Herz und eine Seele" sind. Nach schwierigen Zeiten scheint das Vater-Sohn-Duo nun wieder unzertrennlich zu sein und viele gemeinsame Pläne zu schmieden.

Dabei war das Verhältnis der beiden nicht immer so harmonisch. In der Vergangenheit hatten Nico und Thorsten ihre Differenzen sogar in die Öffentlichkeit getragen. Der frühere Fußballprofi äußerte sich wiederholt enttäuscht über Nicos Schwierigkeiten beim Einstieg ins Reality-TV-Geschäft und seine Suchtprobleme. So wetterte er einst auf Social Media und bezeichnete ihn als "asozial, kindisch, blöd und dumm". Doch inzwischen scheint sich vieles verändert zu haben. Nico, der laut eigener Aussage wieder festen Boden unter den Füßen spürt, ist dankbar für die Versöhnung und freut sich auf die gemeinsame Zeit mit seinem Vater.

Auch Thorsten zeigte sich in jüngster Vergangenheit von seiner emotionalen Seite. So teilte er kürzlich einen Beitrag auf Instagram, in dem er die Liebe für seinen Sohn zum Ausdruck brachte. "Verbunden in aller Ewigkeit. Ich liebe dich, mein Sohn", kommentierte er einen Schnappschuss, auf dem sich die ehemaligen Das große Promi-Büßen-Teilnehmer vereint an den Händen halten und stolz in die Kamera blicken.

Anzeige Anzeige

Instagram / nico.legat Nico und Thorsten Legat, Sohn und Vater

Anzeige Anzeige

RTL Thorsten Legat im Allstars-Dschungelcamp 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / thorsten_legat_official Nico und Thorsten Legat, Juli 2025