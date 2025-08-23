Roland Kaiser schwärmt von seiner Rolle als Familienvater

Roland Kaiser (73), der mit bürgerlichem Namen Ronald Keiler heißt, hat nicht nur Millionen Fans, sondern auch eine Familie, die ihm über alles geht. Im BILD-Podcast "MayWay" sprach der Schlagerstar jetzt darüber, wie wichtig für ihn die Rolle als Vater ist. "Die wichtigste Rolle meines Lebens ist das Papasein", verriet der Sänger und beschreibt, dass seine Kinder stets Priorität haben – auch während seiner Karriere. Seine Ehefrau Silvia und die Kinder begleiten ihn oft backstage, was die Familie noch enger zusammenschweißt. "Wenn ich da war, dann war ich ganz und gar bei ihnen, dann gehörte meine Zeit nur der Familie", erzählt der Entertainer.

Mit viel Respekt und Liebe hat Roland ein harmonisches Familienleben geschaffen. Besonders stolz ist der Sänger auf seine Kinder, die er als "kluge, feine, ehrliche Menschen" beschreibt. Die vier Geschwister – darunter die gemeinsame Tochter mit Silvia – seien eine starke Einheit, und Probleme würden meistens mit der Mutter besprochen. Bei kleineren Wünschen wendet sich die Tochter jedoch lieber direkt an Papa: "Ich ermögliche ihr vieles, ja", schmunzelt der Star. Die enge Bindung zwischen Vater und Tochter scheint für den Musiker ein ganz besonderes Highlight seines Familienlebens zu sein. Dass er zugleich knapp 30 Jahre mit seiner Frau Silvia verheiratet ist, macht den Erfolg seiner harmonischen Familienwerte nur zu deutlich.

Neben seinen Vaterqualitäten hat Roland Kaiser auch noch eine andere Rolle, die privat von Bedeutung ist: Er ist ein humorvoller Großvater. Von seinen Enkelkindern wird der Sänger liebevoll als "Quatsch-Opa" bezeichnet. Sein Stiefsohn Tim hebt hervor, wie viel Humor und Lebensfreude Roland in die Familie einbringt. Durch diese Mischung aus Herz, Respekt und viel Engagement hat der Musiker bewiesen, dass sich Erfolg auf der Bühne und Erfüllung im Privatleben wunderbar vereinbaren lassen.

Getty Images Roland Kaiser, Dezember 2024

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Familie, Dezember 2024

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Frau Silvia