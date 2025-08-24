Neue Show "Ich durchschaue jeden!" mit Timon Krause kommt

Timon Krause (31) bekommt seine eigene Prime-Time-Show bei ProSieben. Unter dem Titel "Ich durchschaue jeden! – Timon Krauses Mentalisten Show" wird er die Zuschauer mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten begeistern, wie unter anderem Presseportal berichtet. Manipulation, Psycho-Tricks und Gedankenlesen stehen im Vordergrund des Formats, bei dem prominente Gäste als Herausforderer auftreten. Die Ausstrahlung der Show wird in naher Zukunft erwartet, genaue Termine stehen jedoch noch nicht fest.

Wer Timon live bei den Aufzeichnungen erleben möchte, hat im September dazu die Möglichkeit. Vier Shows werden im Coloneum in Köln aufgezeichnet, und Tickets sind über eine entsprechende Plattform bereits erhältlich. Durch die Produktion führt Matthias Opdenhövel (54), dessen Moderation das Nervenkitzel-Format zusätzlich bereichert. Für ProSieben-Senderchef Hannes Hiller ist Timon die perfekte Wahl, um die Menschen mit einer Mischung aus Spannung und Magie zu begeistern: "Timon Krause hat Fähigkeiten, deren Faszination man sich nicht entziehen kann."

Privat sorgte Timon vermehrt für Schlagzeilen, als es Gerüchte um eine Beziehung mit der Tänzerin Ekaterina Leonova (38) gab. Die beiden beeindruckten gemeinsam bei Let's Dance mit ihrer Chemie auf der Tanzfläche, was Spekulationen auslöste. Mittlerweile ist Ekat aber anderweitig glücklich vergeben.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Timon Krause, "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"-Teilnehmer, 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Stefan Schmidbauer Timon Krause, Mentalist

Anzeige Anzeige

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Ilya Viarmenich im Juni 2025

Anzeige