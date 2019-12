Bittere Enttäuschung für Nora Fingscheidt! Die deutsche Regisseurin brachte mit dem Drama "Systemsprenger" ihren ersten Kinospielfilm an den Start. Für die emotionale Geschichte der neunjährigen Benni (Helena Zengel) erhielt die Filmemacherin bereits viele Auszeichnungen – wie zum Beispiel einen Silbernen Bären auf der Berlinale im Februar. Daraufhin wurde "Systemsprenger" als deutscher Beitrag für den Auslands-Oscar gewählt. Doch leider flog er schon in der Vorauswahl raus!

Am vergangenen Montag gab die Academy of Motion Picture Arts and Sciences bekannt, welche zehn Filme noch Chancen auf die begehrte Trophäe in der Kategorie "International Feature Film" haben: "Systemsprenger" schaffte es nicht auf die Liste. Damit gehen die Deutschen schon wieder leer aus. Im vergangenen Jahr schaffte "Werk ohne Autor" zwar auf die Nominierten-Liste, letztendlich ging Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck (46) aber ohne den begehrten Goldjungen nach Hause.

Der letzte deutsche Film, der mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, war Donnersmarcks Stasi-Drama "Das Leben der Anderen" im Jahr 2007. "Ich konnte mir gut vorstellen, diese herrliche Statue in den Händen zu halten. Es fühlt sich wirklich großartig an und sie ist wunderschön", schwärmte der gebürtige Kölner damals nach der Verleihung.

Getty Images Nora Fingscheidt, Helena Zengel und Albrecht Schuch bei der Berlinale

Anzeige

Starpix / picturedesk.com / ActionPress Florian Henckel von Donnersmarck mit dem Cast von "Werk ohne Autor"

Anzeige

Getty Images Florian Henckel von Donnersmarck bei den Oscars 2007

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de