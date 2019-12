Diese Transformation schlägt hohe Wellen! Vor wenigen Tagen sorgte Comedian Kumail Nanjiani im Netz für virtuelles Herzrasen: Der bisher recht schmal gebaute Filmstar glänzte auf einem unerwarteten Social-Media-Bild plötzlich mit stahlharten Bauchmuskeln, breiten Schultern und einem gewaltigen Bizeps. Der Hintergrund: Der 41-Jährige hat einen Vertrag mit Marvel an Land gezogen und wird bald als Actionheld über die Leinwände flimmern. Allerdings ist das pakistanisch-amerikanische Muskelpaket mit seinen Fotos nun unfreiwillig in eine vollkommen andere Branche gerutscht...

Kurz nach seinem Mucki-Pic postete Kumail einen weiteren Beitrag – der die Startseite einer Erotik-Page zeigt. Das Bizarre daran: Auf der Website blickt ihm sein eigenes Gesicht entgegen! "Es waren ein paar schräge Tage. Das ist nicht gephotoshoppt. Pornhub hat sein Bild für die Kategorie 'Muskulöse Männer' geändert... Und zwar ist eines von mir. Wie ich schon sagte, ein paar schräge Tage", amüsierte sich der Komiker köstlich über die Situation.

Sein Kumpel Tan France wunderte sich. "Ich frage mich ernsthaft, wie du darauf gestoßen bist", zog er Kumail auf. "Brillant", lachte außerdem Richard Madden (33) in der Kommentar-Spalte. Was sagt ihr zu Kumails selbstironischem Post? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

