Überraschung geplatzt? Bushido sollte ins Dschungelcamp!

Hatte sich RTL für die Spezialausgabe zum 20. Jubiläums des Dschungelcamps eine besondere Überraschung überlegt? Wie Bild wissen will, soll der Sender vorgehabt haben, Bushido (45) ins Camp nach Südafrika einzufliegen. Es sei aber nicht geplant gewesen, dass der Rapper bei "Ich bin ein Star – Showdown der Legenden" zusammen mit den anderen Prominenten an Dschungelprüfungen teilnimmt. Die Idee sei ein Besuch am Set gewesen, bei dem der "Sonnenbank Flavour"-Interpret von Kameras begleitet werden sollte – allerdings vor der Ankunft der VIP-Kandidaten. Der Überraschungsbesuch soll nun aber ins Wasser gefallen sein.

Die Idee, dass der Musiker und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (42) den RTL-Klassiker zum 20. Geburtstag beehren, scheint aber nicht abwegig: Das Ehepaar arbeitet bereits bei ihrer Reality-Doku "Bushido und Anna-Maria – Alles auf Familie" sowie bei dem gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi – Der Bushido Podcast" mit dem Sender zusammen. Zudem sei Anis selbst ein eingefleischter Trash-TV-Fan, wie er im Interview mit dem Radiosender 98.8 Kiss FM verriet. RTL soll sich auf Anfrage der Zeitung nicht dazu geäußert haben, weshalb Bushido den Drehort doch nicht besucht hat. Es sei möglich, dass "unterschiedliche Vorstellungen" bei der Drehorganisation dazu geführt haben, dass der Auftritt des Gangsterrappers nicht wie geplant stattfindet.

Den Cast für die Sommerstaffel vom Dschungelcamp bestätigte RTL diese Woche offiziell: Dschungel-Fans können sich auf einige Kultkandidaten und Reality-Sterne freuen. Unter anderem werden Thorsten Legat (55), Georgina Fleur (34), Kader Loth (51) und Elena Miras (32) im Camp zu sehen sein. Bei der Allstar-Staffel gibt es aber ein paar Unterschiede zum altbekannten Format. Anders als gewohnt wird es sich nicht um eine Livesendung handeln – die Teilnehmer sind bereits Anfang Mai ins Camp im Blyde River Canyon Nature Reserve eingezogen.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido

RTL / Stefan Gregorowius Der "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"-Cast

