Betrug im TV geleakt: Hat Antonia Hemmer alles kalkuliert?

Antonia Hemmer (24) war die diesjährige Make Love, Fake Love-Protagonistin. Dort versuchte sie aber nicht nur, die wahre Liebe zu finden, sondern sprach auch über ihren Ex Patrick Romer (28). Der Bauer sucht Frau-Star soll sie betrogen haben, wie sie in der Show verriet. Doch warum erzählte sie dies erst mehr als ein Jahr nach der Trennung? Ihr TV-Kollege Stephen Dürr (49) meint nun gegenüber Promiflash: "Ach ja, Antonia entwickelt sich ja auch immer mehr zum TV-Profi und dann spart sie sich sicherlich die News für Formate auf." Das solle man nicht so ernst nehmen, betont der Ballermannsänger: "Das wirkt natürlich besser, als wenn man das macht, wenn das Spotlight gerade nicht auf einen gerichtet ist."

Stephen scheint also sicher zu sein: Antonia hat den perfekten Moment abgewartet, um Patricks angeblichen Seitensprung an die Öffentlichkeit zu bringen. Der einstige Alles was zählt-Darsteller konnte die zwei bei Das Sommerhaus der Stars besser kennenlernen. Im Jahr 2022 kämpften sie gegeneinander um den Sieg. Nun sieht der Schauspieler die beiden in dieser Show: "Bei 'Prominent getrennt' kann ich sie mir richtig gut vorstellen. Ich glaube auch, dass sie da gut zusammenspielen würden, aber ich glaube nicht, dass sie da zusammenfinden werden."

Kurz nach der Sommerhaus-Ausstrahlung zeigten sich Antonia und Patrick noch als Einheit – umso überraschender kam dann ihre Trennung im November 2022. Seitdem gilt die Blondine als Single. Auch bei "Make Love, Fake Love" konnte sie nicht den Partner fürs Leben finden. Patrick hingegen ist wieder verliebt. Anfang Februar bestätigte er gegenüber Promiflash, wieder vergeben zu sein: "Ich habe tatsächlich eine neue Freundin, aber schon ein bisschen länger. Seit dem 23. Oktober 2023 bin ich sehr, sehr glücklich vergeben." Annelie Henze ist die Neue an seiner Seite.

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Patrick Romer und Antonia Hemmer

Anzeige Anzeige

Promiflash Patrick Romer und seine Freundin Annelie Henze auf einer Fashionshow in Berlin, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Antonia den Seitensprung im TV geleakt hat? Das hätte nicht sein müssen. Gut, das hat Patrick nicht anders verdient. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de