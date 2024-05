Andreas' "Bauer sucht Frau International"-Lüge schockt Fans!

Bei Bauer sucht Frau International suchte Andreas Degenhardt nach der großen Liebe – oder etwa doch nicht? Denn, wie er zuletzt im Netz berichtete, soll das Ganze seinerseits nicht einfach nur gespielt gewesen sein, sondern der Hühnerhalter soll zudem nicht einmal Single sein. Mit seinem ehrlichen Statement findet er nun jedoch wenig Anklang. Laut einer Promiflash-Umfrage [Stand: 15. Mai, 15:23 Uhr] finden ganze 2.343 von 2.522 Teilnehmern – und somit 92,9 Prozent – sein Verhalten daneben. Sie meinen: "Das geht absolut gar nicht – weder dem Sender noch den Frauen gegenüber!" Nur 179 Leser, was 7,1 Prozent entspricht, können über die Lüge hinwegsehen.

Und auch im Netz könnte die Meinung zum Spiel des 63-Jährigen kaum deutlicher ausfallen. Dabei stößt die Aktion bei den Fans vor allem auf eins: Unverständnis. "Ich verstehe generell nicht, was diese Farce soll", "Unfassbar! Es ging doch einzig nur um das Geld" oder auch einfach "Unmöglich" sind nur einige der kritischen Kommentare unter Andreas' Instagram-Beitrag. Er selbst erklärte bereits, dass er sich für sein Verhalten schäme und dass es sein ursprüngliches Ziel gewesen sei, mit seiner Teilnahme in der Kuppelshow auf soziale Projekte aufmerksam zu machen. Während ein User das mit "Die Projekte machen einen tollen Eindruck und gefallen mir!" honoriert, zeigen sich die meisten anderen weiterhin verärgert. "Projekte hin oder her, finde es unmöglich", lautet deswegen das Fazit eines Zuschauers.

Nachdem Kandidatin Elke dem Kakaobauern die Entscheidung zwischen ihr und Kontrahentin Petra abgenommen hatte, indem sie kurzerhand den Hof verlassen hatte, überraschte Andreas mit seinem Statement in den sozialen Medien. "Beiden, Petra als auch Elke war klar, dass ich keine Frau suche. Das war am ersten Abend klar und beide waren einverstanden, die Geschichte mitzuspielen", erklärte er auf dem offiziellen Social-Media-Account der Sendung. Auf seinem privaten Profil enthüllte er dann zusätzlich, dass er bereits verheiratet sei – und zwar mit keiner der beiden "Bauer sucht Frau International"-Hofdamen.

Anzeige Anzeige

RTL Petra, Elke und Andreas aus Guatemala, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer 2024

Anzeige Anzeige

RTL Kakaofarmer Andreas aus Guatemala, Elke

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de