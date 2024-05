Nach Joe-Scheidung: Sophie Turner zweifelte an ihren Kräften

Ganze sieben Jahre waren Sophie Turner (28) und Joe Jonas (34) ein Paar. Sie krönten ihre Liebe mit einer Hochzeit in Las Vegas und zwei gemeinsamen Töchtern – im Jahr 2023 gaben die Schauspielerin und der Jonas Brothers-Star dann allerdings ihre Trennung bekannt. Im Nachhinein hatte vor allem Sophie mit fiesen Trennungsgrund-Gerüchten der Fans zu kämpfen. Die Game of Thrones-Darstellerin spricht nun im Interview mit Vogue erstmals ganz offen und ehrlich über ihr Wohlergehen nach dem Beziehungs-Aus. "Ich meine, das waren die schlimmsten Tage meines Lebens. Es gab einige Tage, an denen ich nicht wusste, ob ich es schaffen würde", erklärt Sophie.

"Ich rief meinen Anwalt an und sagte: 'Ich kann das nicht tun. Ich kann einfach nicht.' Ich war einfach nie stark genug, um für mich selbst einzustehen", gibt die Beauty preis. Doch der Gedanke daran, dass es ihre Kinder isst, für die sie kämpft, habe sie weitermachen lassen: "Sobald jemand zu mir sagt: 'Tue es für deine Kinder', tue ich es. Für mich selbst würde ich es nicht tun, aber für sie werde ich die Kraft aufbringen." Sie finde es außerdem "unfassbar, wie viele Leute sich einfach irgendeinen Scheiß ausdenken" – die damaligen Gerüchte haben nicht Sophies wirklicher Story entsprochen, erklärt sie. "Es war schockierend. Ich stehe immer noch unter Schock", gibt sie zu.

Nach der Verkündung, dass sich Sophie und Joe scheiden lassen, lieferten sich die beiden einen regelrechten Rosenkrieg. Bislang hatte sich das Ex-Paar auf ein vorläufiges Sorgerechtsabkommen im Streit um ihre Töchter Willa und Delphine geeinigt. Doch wie TMZ berichtete, soll die 28-Jährige nun einen Richter darum gebeten haben, den stillgelegten Scheidungsprozess zu beschleunigen und mit einem Gerichtsbeschluss zu entscheiden, ob sie oder Joe das Sorgerecht für ihren Nachwuchs bekommen soll.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

MEGA Sophie Turner und Joe Jonas mit ihren Kids

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Sophie nun so offen über ihre Gefühle spricht? Ich finde es toll, dass sie so mutig ist. Ich finde, das gehört nicht an die Öffentlichkeit. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de