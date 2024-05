Benny spricht täglich über Kinderwunsch mit Selena Gomez!

Wird es ernst zwischen Benny Blanco (36) und Selena Gomez (31)? Die Sängerin und der Musikproduzent daten sich seit Juni 2023. Seither nahmen sie schon das Wort Hochzeit in den Mund – und anscheinend ist auch Familienzuwachs in der Planung. In der "The Howard Stern Show" schwärmt der Songwriter von den Kids in seinem Leben. "Ich habe eine Menge Patenkinder, ich habe eine Menge Neffen. Ich liebe es, mit Kindern zusammen zu sein", berichtet er. Auf die Frage, ob er sich denn auch Nachwuchs mit seiner Selena wünscht, hat er eine klare Antwort: "Das ist jeden Tag ein Gesprächsthema für mich."

Mit der "Same Old Love"-Interpretin an seiner Seite scheint der US-Amerikaner mehr als glücklich zu sein. "Ich nehme alles einen Tag nach dem anderen und ich weiß einfach, dass ich, wenn ich sie ansehe, sage: 'Ich kenne keine Welt, in der es besser sein könnte als in dieser.' Das ist es, was ich immer zu ihr sage", erklärt er in der Talkshow. Die Dinge sollen sogar so gut laufen, dass er dem Braten nicht ganz trauen kann! "Ich habe immer Angst, weil ich mich frage: 'Wann wird es schlimm?'", scherzt Benny.

Und auch Selena scheint Hals über Kopf in ihren Freund verliebt zu sein. "Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, denke ich, dass es einfach sehr wichtig ist, jemanden zu treffen, der einen respektiert. Und ich denke, es ist wirklich schön, sich an jemanden anzulehnen, der die Welt, in der ich lebe, versteht", erzählte der einstige Disney-Star jüngst im Gespräch mit Apple Music über ihren Benny.

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez mit ihrem Partner Benny Blanco

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Benny und Selena bald eine Familie gründen könnten? Ja, das würde mich freuen! Na ja, ich denke, sie lassen sich noch etwas Zeit. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de