Heiratet Thomas Gottschalk seine Karina schon diesen Sommer?

Plant Thomas Gottschalk (73) bereits die nächste Hochzeit? Der Moderator ist seit wenigen Tagen offiziell von seiner langjährigen Ehefrau Thea geschieden – getrennte Wege gehen die beiden aber schon seit mehr als fünf Jahren. Mittlerweile ist die Wetten, dass..?-Legende mit Karina Mroß liiert – und bald vielleicht auch verheiratet. Wie Bunte erfahren haben will, soll Thomas sein näheres Umfeld bereits darum gebeten haben, sich im Sommer Zeit für Karina und ihn zu nehmen, angeblich wegen einer möglichen Hochzeit. Von einer Verlobung ist bis dato jedoch nichts bekannt.

In wenigen Wochen steht für Thomas und Karina aber erst mal ein anderer großer Schritt an: Sie beziehen ihr neues Liebesnest. Nach fünf gemeinsamen Jahren in Baden-Baden haben sie sich ein neues Anwesen am Ammersee in Bayern zugelegt. "In Gräfelfing haben wir ein Haus gekauft, das noch renoviert werden muss", verriet der 73-Jährige vor wenigen Wochen im Interview mit Bild.

In ihrem neuen Wohnort sind der Entertainer und die 62-Jährige bereits bekannt. "Wir wurden hier schon ganz oft angesprochen", berichtet Karina. Vor allem der Besuch bei einem örtlichen Bäcker hatte für Gesprächsstoff gesorgt. Peter Köstler, der Bürgermeister der Gemeinde am südwestlichen Stadtrand Münchens, erinnert sich im Gespräch mit Merkur sogar an zwei Telefonate mit Thomas: "Er hat mich angerufen, weil er Auskünfte zu einem bestimmten Grundstück haben wollte. [...] Das scheint jetzt wohl geklappt zu haben."

Anzeige Anzeige

Instagram / thereal.thomasgottschalk Thomas Gottschalk und Karina Mroß im April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Karina Mroß und Thomas Gottschalk

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass die beiden dieses Jahr heiraten werden? Ja, das könnte ich mir vorstellen. Nein, da wäre doch sonst schon was von einer Verlobung bekannt gewesen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de