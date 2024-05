Nach Kuppelshow: Das ist Antonia Hemmers Beziehungsstatus!

Nach der Wiedersehensshow von Make Love, Fake Love war klar: Antonia Hemmer (24) und ihr Auserwählter Xander sind kein Paar. Doch wie steht es derzeit um den Beziehungsstatus der ehemaligen Bauer sucht Frau-Kandidatin? "Mir geht es gut, ich lerne aber auch gerade niemanden kennen. Ich bin fein", bringt die Reality-TV-Bekanntheit bei "Punkt 8" Licht ins Dunkel. Aktiv auf Männerjagd ist Antonia derzeit definitiv nicht: "Ich bin jetzt einfach mal froh, alleine zu sein." Auch ihren neuen Wohnort Köln möchte die Influencerin erst mal "gerne als Single genießen."

Die Zeit als Single möchte die Ex von Patrick Romer (28) auch nutzen, um sich weiterzuentwickeln. "Ich glaube, dass ich da viel an mir selbst arbeiten muss. Wissen muss, was ich will und nicht mehr irgendeiner Red Flag die Chance geben", erklärt sie. Ihre Entscheidung bei "Make Love, Fake Love" bereue sie jedoch nicht.

In den letzten Wochen vermuteten viele Fans, dass Antonia und Kandidat Nico anbandeln – der Hamburger schied im Finale der TV-Show vor seinen Kontrahenten Xander und Marcel aus. Mit Letzterem war sie dann sogar auf Mallorca unterwegs, was die Gerüchteküche ebenfalls brodeln ließ. Doch die 24-Jährige stellt klar: "Ich bin mit beiden befreundet, aber da läuft nichts."

ActionPress Antonia Hemmer, Berlin Fashion Week 2023

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Nico

