Überraschung: Joan Vassos wird erste Golden Bachelorette!

Im Februar wurde bekannt, dass im kommenden Herbst erstmals "The Golden Bachelorette" an den Start gehen wird. Nun ist auch endlich bekannt, wer die Rosen verteilen darf – dabei ist die Rosenkavalierin keine Unbekannte. Wie ABC bei der Disney-Upfronts-Präsentation in New York City bestätigt, wird Joan Vassos als erste Golden Bachelorette im TV auf die aufregende Suche nach ihrem Traummann gehen.

Die 61-Jährige ist stolze Mama von vier Kindern. Im Januar 2021 musste Joan einen unvorstellbaren Schicksalsschlag verkraften: Ihr geliebter Ehemann John starb an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die beiden waren über 32 Jahre miteinander verheiratet. "Er war der Ehemann, bei dem ich mich immer sicher und wertgeschätzt gefühlt habe", trauerte sie damals auf Instagram und fügte hinzu: "Er war immer der Elternteil, der Spaß hatte, weil das alles war, was er konnte..."

Im vergangenen September hatte die Blondine neben 21 weiteren Senioren-Ladys um das Herz von Gerry Turner in der ersten Staffel von The Golden Bachelor gebuhlt. Obwohl die Schulverwalterin als absolute Favoritin galt, stieg die Beauty freiwillig in der dritten Folge der Datingshow aus. Im großen Finale entschied sich Gerry schließlich für die Kandidatin Theresa Nist und machte ihr vor laufenden Kameras einen Antrag. Im April verkündete das Paar jedoch nach nur drei Ehemonaten die Scheidung.

