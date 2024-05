Neue Staffel "Bridgerton": Worum ging es in Staffel zwei?

Es ist endlich so weit, Bridgerton geht in die nächste Runde! Die ersten vier Episoden der dritten Staffel erscheinen am 16. Mai auf Netflix, gefolgt von vier weiteren Folgen am 13. Juni 2024. Diesmal wird sich die Handlung auf die Beziehung zwischen den langjährigen Freunden Penelope Featherington und Colin Bridgerton – gespielt von Nicola Coughlan (37) und Luke Newton – konzentrieren. Doch bevor das Binge-Watching losgehen kann: Worum ging es in den vorherigen Staffeln und wo schließt die neue Staffel der Erfolgsserie an?

Die erste Staffel "Bridgerton" drehte sich um die Beziehung von Daphne Bridgerton und dem Duke of Hastings, Simon Basset, deren Liebe sich zunächst langsam und steinig anbahnte, aber letztendlich in ihrer Ehe endete. In der zweiten Staffel konnten Zuschauer die Geschichte zwischen Anthony Bridgerton und Kate Sharma verfolgen. Eigentlich war Kate für ihre Schwester Edwina nach England gereist: Sie wollte mit der Unterstützung von Lady Danbury einen Ehemann für sie finden. Nachdem Edwina von Königin Charlotte zum "Diamanten" der Saison erklärt wurde, versuchte Anthony ihr den Hof zu machen – jedoch nicht aus Liebe, sondern um nach dem Tod seines Vaters seine Pflicht als Patriarch der Familie zu erfüllen. Er entwickelte im Laufe der Zeit aber Gefühle für Kate, wodurch die beiden immer wieder in Konflikte gerieten. Zuletzt fanden sie aber zusammen – und die Staffel endete mit ihnen als Paar.

Doch neben der Liebesgeschichte von Kate und Anthony ging es auch um die Beziehungen zwischen Penelope und den Bridgerton-Geschwistern Colin und Eloise. Während die eine Freundschaft aufblühte, wurde die andere auf die Probe gestellt: Eloise enttarnte Penelope zum Ende der Staffel nämlich als Lady Whistledown, die beliebte und bewunderte anonyme Autorin des sozialen Pamphlets. Die beiden zerstritten sich und Eloise machte den Eindruck, ihrer Freundin nicht verzeihen zu können. Doch damit war nicht genug. Auch Penelopes Freundschaft zu Colin musste etwas verkraften. Auf einem Ball belauschte sie ihn bei einem Gespräch mit seinen Freunden und hörte ihn sagen, dass er einem Mädchen wie ihr niemals den Hof machen würde. Das traf die Featherington-Tochter hart – denn ihre Gefühle gingen schon lange über eine Freundschaft hinaus.

Wie es in der dritten Staffel wohl weitergeht? Der Trailer verriet bisher, dass Penelope sich auf die Suche nach einem Mann begibt – und Colin dabei eine Rolle spielt. Doch auch der Junggeselle Lord Debling scheint als Mann ihrer Träume infrage zu kommen. Colin will Penelope zumindest freundschaftlich dabei helfen, sein Herz zu erobern. Aber alles deutet auf das ganz große Gefühlschaos hin. Wie es scheint, kann der junge Bridgerton seine Augen nach und nach nicht mehr von seiner Kindheitsgefährtin lassen. Ob es einem der beiden Männer gelingt, Penelope für sich zu gewinnen? Was sicher ist: Es wird spannend!

LIAM DANIEL/NETFLIX Simone Ashley und Jonathan Bailey in "Bridgerton"

Netflix Nicola Coughlan und Claudia Jessie als Penelope und Eloise

Netflix / Liam Daniel Szene aus der dritten "Bridgerton"-Staffel von Colin Bridgerton (Luke Newton) und Penelope Featherin

