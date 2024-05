"Gestrandet... in den Flitterwochen"-Paar führt Klo-Talk!

Crish und Steffi lernen sich bei Gestrandet... in den Flitterwochen auf einer sehr besonderen Ebene kennen. In der aktuellen Episode besprechen die zwei Turteltauben ihre Hemmschwellen. "Wir können heute Abend gut furzen", läutet Steffi das intime Gespräch ein. Dem Mentalisten ist das sichtlich unangenehm. "Mein Körper macht so etwas nicht", nuschelt er als Antwort. Auch die Frage, ob seine Partnerin ihn beim Toilettengang sehen dürfte, ist dem Hamburger peinlich. Er sei im Bad am liebsten allein und merkt an: "Es heißt ja 'Stilles Örtchen' und nicht 'Party-Area'!"

Die leidenschaftliche Sportlerin genießt es, ihren TV-Partner in Verlegenheit zu bringen. "Ich finde es echt amüsant. Auf der einen Seite ist er der toughe Mann und auf der anderen Seite wird er ein bisschen pingelig", erzählt sie grinsend im Interview. Später lernt sich das neue Paar noch von einer ganz anderen Seite kennen. In einer schwimmenden Kiste finden sie Massageutensilien und ölen sich gegenseitig ein. In dieser Situation fühlt sich Crish sehr viel wohler als beim Klo-Talk. "Man kommt sich nirgendwo näher als beim Sex", findet der 44-Jährige. Er sei dabei sehr experimentierfreudig, habe aber auch schon viel ausprobiert und wisse, was ihm gefalle.

Als die beiden sich in einer vergangenen Folge das Jawort gaben, stellte körperliche Nähe noch ein Problem für Crish und Steffi dar. Der Filialleiter versuchte seiner Angetrauten direkt einen Kuss zu geben, woraufhin sie überrascht auswich. "Ich fand, das war für mich der peinlichste Moment in meinem Leben. Das hat mich auch echt aus dem Konzept gebracht", gestand der Beau im Interview. Kurz darauf verlor er auch noch seinen brandneuen Ehering.

SAT.1/ Tan Nian Xing "Gestrandet ... in den Flitterwochen"-Kandidat Crish

SAT.1/ Tan Nian Xing "Gestrandet ... in den Flitterwochen"-Kandidatin Steffi

