Sophie Turner dachte über Abtreibung ihrer Tochter nach!

Offene Worte von Sophie Turner (28)! Die Schauspielerin und ihr Ex Joe Jonas (34) sind im Juli 2020 zum ersten Mal Eltern geworden. Ihre Tochter Willa erblickte das Licht der Welt und ist heute zusammen mit ihrer Schwester Delphine der ganze Stolz der beiden. Die erste Schwangerschaft hatte Sophie allerdings etwas überrascht. "Ich wusste wirklich nicht, ob ich Mutter werden wollte", erzählt sie im Interview mit Vogue. Deswegen hatte sie ihrem Noch-Ehemann auch erst nach einer Woche davon erzählt. "Ich weiß noch, wie ich ihm den Schwangerschaftstest vor die Füße warf und sagte: 'Was denkst du, was wir tun sollten? Meinst du, wir sollten es bekommen?'", erinnert sich die Game of Thrones-Darstellerin.

Nachdem sich Sophie ausführlich mit Joe über die möglicherweise anstehende Familienplanung unterhalten hatte, habe das etwas bei ihr geändert: "Ich wusste einfach, dass ich sie bekommen musste." Zwei Jahre später bekam sie ein weiteres Kind. "Weil mein Ex und ich so viel reisen, wollte ich, dass Willa ein Geschwisterchen bekommt", erklärt die Britin. Mit ihren beiden Töchtern mache es einfach nur Spaß: "Sie sind total mädchenhafte Mädchen und absolute Sonnenstrahlen in meinem Leben."

Das Verhältnis zu ihrem Ex Joe ist derzeit allerdings ziemlich angespannt. Nach der Trennung im vergangenen Jahr streiten sich die beiden immer wieder um das Sorgerecht ihrer gemeinsamen Kinder. Eigentlich wollten sie das außergerichtlich klären, doch das führte bisher zu keiner Einigung. "Die beiden verhandeln weiterhin eine friedliche Lösung", hatte der Vertreter des Musikers im März Us Weekly mitgeteilt.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, Oktober 2022

Getty Images Sophie Turner bei der Louis Vuitton Fashionshow 2024

