Single-Dasein gespielt: TV-Bauer Andreas ist verheiratet!

Andreas hat alle an der Nase herumgeführt! Der Kakaobauer ist derzeit bei Bauer sucht Frau International zu sehen – angeblich, weil er endlich seine Mrs. Right finden will. Elke hat ihm in der vergangenen Folge bereits den Laufpass gegeben, weil er sich einfach nicht entscheiden konnte, ob er sie oder ihre Konkurrentin Petra näher kennenlernen möchte. Jetzt verrät Andreas unter einem Instagram-Beitrag auf dem offiziellen Account der Sendung: "Beiden, Petra als auch Elke war klar, dass ich keine Frau suche. Das war am ersten Abend klar und beide waren einverstanden, die Geschichte mitzuspielen." Elke sei vom Team jedoch so unter Druck gesetzt worden, dass sie am Ende nicht mehr konnte.

Doch nicht nur das: Der Hühnerhalter ist nicht einmal Single! Auf seinem Instagram-Profil teilt er ein Video, in dem mehrere Frauen zu sehen sind – eine davon ist sogar seine Frau! "Für alle, die sich Sorgen machen... Mir geht es gut. Ich bin nicht alleine. Es gibt viele wunderbare Frauen in meinem Leben und mit einer bin ich sogar verheiratet", plaudert Andreas ganz offen aus. Um welche der gezeigten Damen es sich um seine Ehefrau handelt, behält er jedoch für sich.

Andreas' eigentliches Ziel sei es gewesen, in der Sendung auf soziale Projekte aufmerksam zu machen. Dass er mit seinen Hofdamen eine Gruppe von Familien besuchte, die extra eine Zeremonie für sie vorbereitet hatten, sei jedoch nicht gezeigt worden. "Leider schien dies, genauso wie die Schule, nicht ins Drehkonzept zu passen, obwohl es vorher abgestimmt und besprochen war. Aber wie mein Sohn sagte: 'Papa, bist du naiv? Denen geht es nicht um deine Projekte, sondern um Einschaltquoten.' Ja, am Ende ist man schlauer...", schildert der 63-Jährige.

