Weihnachten steht vor der Tür und die Promis sind schon richtig in Stimmung! Egal ob internationale oder deutsche Stars – in den vergangenen Tagen drehte es sich bei allen um die letzten Vorbereitungen für das Fest der Liebe. Und natürlich darf für die besinnlichen Feiertage auch das perfekte Outfit nicht fehlen. Aber ob sich Barbara Palvin (26) und Co. wirklich in diesen "gewagten" Pullis unter den Weihnachtsbaum setzen? Die Stars sind offenbar im Ugly-Sweater-Fieber!

Das Model postete auf Instagram einen Weihnachtsgruß: Perfektes Make-Up und ein sexy Kussmund – nur Barbaras Oberteil will nicht so richtig ins Bild passen. Der Grinch höchstpersönlich ziert ihre Brust und schaut griesgrämig drein. Ihre Victoria's Secret-Kollegin Devon Windsor (25) und deren frisch angetrauter Ehemann Johnny Dexter Barbara machen ebenfalls bei dem Trend mit und setzen auf Partner-Look. Und auch die deutsche Moderatorin Annemarie Carpendale (42) zeigt sich auf ihrem Profil in einem schillernden Strickpullover mit einer Extra-Portion Glitzer – ihr Kommentar: "Ugly Christmas, na und?"

Aber einem macht in Sachen Ugly Sweater keiner Konkurrenz – und zwar Hugh Jackman (51). Er teilte auf seinem Account ein Foto mit seinem Kumpel Ryan Reynolds (43), auf dem er als menschgewordenes Geschenk in die Kamera lächelt. Mit der goldenen XXL-Schleife auf der Brust hat er definitiv den Fashion-Vogel abgeschossen. Und treuen Fans dürfte dieser Pulli bekannt vorkommen: Im vergangenen Jahr hatte Ryan die große Ehre dieses modische Meisterwerk zu tragen.

Instagram / devwindsor Johnny Dexter Barbara und Devon Windsor

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale, Moderatorin

Anzeige

Instagram / thehughjackman Hugh Jackman und Ryan Reynolds

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de