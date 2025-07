Julia Römmelt ist mit "Beauty & The Nerd"-Sammy befreundet

Julia Römmelt hat bei Beauty & The Nerd offenbar einen Freund fürs Leben gefunden – und zwar ihren Mitstreiter Sammy. Obwohl die beiden in der Sendung kein Team bilden, haben sie sich bei den Dreharbeiten kennengelernt und eine Bindung aufgebaut, die auch im echten Leben standhält. Das beweist die Influencerin nun mit einer Bilder- und Videoserie auf Instagram. "Das hier ist nur ein kleiner Einblick in das, was im letzten Jahr entstanden ist – echte Freundschaften, echtes Chaos, echte Gefühle", schreibt sie zu den Schnappschüssen.

Auch nach Ende der Dreharbeiten blieben Julia und Sammy in Kontakt. In den geteilten Aufnahmen ist zu sehen, wie die beiden gemeinsam lachen und Spaß haben. "'Beauty & The Nerd' ist viel mehr als nur eine Show – es bringt Menschen zusammen, die sonst vielleicht nie zueinander gefunden hätten. Und wie man sieht: Manche Verbindungen halten einfach länger als das Format", schwärmt das Playmate.

"Beauty & The Nerd" bringt unterschiedliche Charaktere zusammen und schafft dabei emotionale Momente. In der aktuellen Staffel bilden acht Beautys und acht Nerds in einer Villa Teams, um in verschiedenen Challenges zu bestehen. Doch wie die Freundschaft zwischen Julia und Sammy zeigt, geht es nicht immer nur um den Wettbewerb. Vielmehr entstehen echte Begegnungen zwischen Personen, die aus völlig verschiedenen Welten zu stammen scheinen.

Instagram / juliaroemmelt Sammy und Julia Römmelt, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt und Sammy

Joyn/Benjamin Kis Die "Beauty & The Nerd"-Kandidaten von Staffel sechs

