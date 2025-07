Comeback: Darum war Streamerin Lara Loft halbes Jahr offline

Sechs Monate war es still auf dem Twitch-Kanal von Lara Loft (36). Mehr oder weniger ohne Vorwarnung verschwand die Streamerin von der Plattform. Auf ihrem YouTube-Kanal herrschte sogar noch länger Funkstille. Jetzt meldet Lara sich wieder zurück, und in ihrem Comeback-Stream auf Twitch erklärt sie, was sie die vergangenen Monate davon abhielt, vor der Kamera zu sitzen. Der Hauptgrund war ein heftiger Bandscheibenvorfall. Nach einer achtstündigen Autofahrt habe es in ihrem Rücken "Knack" gemacht. Was erst nach einem Hexenschuss aussah, stellte sich als langwierige und extrem schmerzhafte Geschichte heraus. Am schlimmsten wurde es wohl an Weihnachten in der Heimat. "Dann lag ich bei meiner Mum auf dem Bett, bin nicht hochgekommen und dann war der schlimme Schmerz da", erinnert Lara sich an Heiligabend 2024.

Zu dem Zeitpunkt war Lara allein zu Hause, und ihre Mama fand sie bei der Rückkehr liegend auf dem Badezimmerboden. Der nächste Weg ging ins Krankenhaus, inklusive starker Schmerzmittel. Zu allem Übel traf die ehemalige The Voice of Germany-Kandidatin in der Klinik nicht gerade auf Verständnis. "Irgendwann kam so ein Vertretungsarzt – es war halt Weihnachten, es war Heiligabend. Da sind diese Chefärzte [...] nicht da. Und dann kam dieser Vertretungsarzt und der war so unempathisch, das könnt ihr euch nicht vorstellen", erzählt Lara weiter. Während sie aufgrund der Schmerzen eine Panikattacke hatte, empfahl der Arzt ihr beispielsweise, sich doch "jetzt mal" zu beruhigen. Nach fünf Tagen im Krankenhaus wurde dann der Bandscheibenvorfall festgestellt. Fast ein halbes Jahr brauchte Lara mithilfe von Physiotherapie und Ruhe, um zu genesen. Heute gehe es ihr wieder besser, und sie könne langsam wieder regelmäßig streamen.

Der Bandscheibenvorfall war aber nur der Anfang. Als wäre das nicht genug, wurden Lara in der Zwischenzeit alle vier Reifen ihres Autos geklaut, und zudem schloss sie ihre Schlüssel im Sitz ihres Motorrollers ein. Nun scheint die Pechsträhne aber ein Ende zu haben, und die 36-Jährige ist wieder bereit für ihre Fans. Und die können es gar nicht erwarten, denn Lara gehört zu den beliebtesten Streamerinnen Deutschlands. Und sie ist nicht nur das. Als professionelle Synchronsprecherin war sie schon in Videospielen, Hörbüchern, Filmen und Serien zu hören. Ihre Stimme weiß sie auch in der Musik einzusetzen. Neben "The Voice of Germany" brachte sie auch schon eigene Songs heraus, wie beispielsweise ein Cover des "The Elder Scrolls V: Skyrim"-Titelsongs "The Dragonborn Comes" zusammen mit Saltatio Mortis.

Instagram / laraloft Lara Loft, deutsche Streamerin

Getty Images Lara Loft bei der Premiere von "Gladiator II" in Berlin, November 2024

Instagram / laraloft Lara Loft im Februar 2024

