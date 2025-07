Shah Rukh Khan findet diese Bollywood-Dame total "attraktiv"

Shah Rukh Khan (59), einer der bekanntesten Schauspieler Bollywoods, ließ in einem früheren Interview mit Bollywood Hungama alte Erinnerungen aufleben, als er über seine Bewunderung für Katrina Kaif (41) sprach. Die beiden arbeiteten unter anderem in dem Liebesfilm "Jab Tak Hai Jaan" zusammen. Shah Rukh erklärte, dass er Katrina nicht nur wegen ihrer herausragenden Schönheit, sondern auch wegen ihrer warmherzigen und nachdenklichen Art "extrem attraktiv" findet. Er schwärmte: "Katrina ist einer der schönsten Menschen, die ich je getroffen habe."

Der Schauspieler ist bekannt für seine herzliche und humorvolle Art im Umgang mit Kollegen. Ein Beispiel dafür war ein humorvoller Moment mit seiner Kollegin Priyanka Chopra (42) während einer Preisverleihung, der später viral ging. Während der besagten Award-Show im Jahr 2009 überraschte er Priyanka mit einem charmant-albernen Heiratsantrag, der sowohl sie als auch die Zuschauer schmunzeln ließ. In typisch SRK-Manier kombinierte er seinen Wortwitz mit einem Song der Beatles, der ihr gewidmet war. Der YouTube-Clip polarisierte im Nachhinein unter den Fans – besonders vor dem Hintergrund, dass Shah Rukh seit vielen Jahren glücklich verheiratet und Vater von drei Kindern ist.

Auch mit seiner Kollegin Kajol (50) pflegt der Inder ein besonders inniges, freundschaftliches Verhältnis. Der Charmeur sorgte während der Dreharbeiten zu dem gemeinsamen Film "My Name Is Khan" bei einer Taxifahrt sogar für einen legendären Moment, der bis heute auf YouTube zu finden ist. Der Fahrer meinte scherzhaft zu den beiden Stars: "Ihr seht verheiratet aus!" Shah Rukh reagierte ohne zu zögern: "Ja, wir laufen von zu Hause weg und heiraten", woraufhin lediglich Kajol verlegen kicherte.

Getty Images Shah Rukh Khan, Februar 2010

Getty Images Katrina Kaif, März 2025

Getty Images Shah Rukh Khan und Kajol