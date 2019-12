Große Trauer um Kushal Punjabi! Der Schauspieler hatte sich als Bollywood-Darsteller durch zahlreiche Auftritte in Filmen und Serien einen Namen gemacht. Seit Mitte der 90er-Jahre hatte der Inder für viele TV-Produktionen vor der Kamera gestanden, seine letzte Rolle verkörperte er in dem erfolgreichen Format "Ishq Mein Marjawan". Doch jetzt macht eine schockierende Nachricht die Runde: Kushal ist im Alter von 37 Jahren plötzlich verstorben!

Wie Evening Standard auf Basis von lokalen Medien berichtet, wurde das TV-Gesicht am Donnerstagabend leblos in seinem zu Hause in Pali Hill im indischen Mumbai gefunden. Er wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, wurde allerdings für tot erklärt, nachdem Wiederbelebungsversuche gescheitert waren. Kushal hatte einen Brief hinterlassen, in dem er seiner Familie mitteilte, wie sein Vermögen aufzuteilen sei – demnach gehen Behörden derzeit von Suizid aus.

Der 37-Jährige hinterlässt seine Ehefrau Audrey Dolhen und seinen Sohn Kian. Sein Co-Star Arjun Bijlani hatte sich auf Twitter zu seinem überraschenden Tod geäußert: "Kushal war einer der positiven Menschen, die immer ein Lächeln im Gesicht tragen. Ich bin geschockt, dass er uns verlassen hat. Möge deine Seele in Frieden ruhen."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / itsme_kushalpunjabi Kushal Punjabi, Bollywood-Star

Instagram / itsme_kushalpunjabi Kushal Punjabi mit seinem Sohn Kian

Instagram / itsme_kushalpunjabi Kushal Punjabi Juli 2019



