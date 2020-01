So sehen die zwölf mutigen Promis aus! Ab dem 10. Januar heißt es für die Kandidaten von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! wieder ab in die Dschungelprüfungen. Obwohl die Gerüchteküche schon seit Wochen brodelt, wurde erst an Silvester offiziell bestätigt, wer das Abenteuer im australischen Busch wagt. Jetzt gibt es die ersten Dschungelbilder der neuen Camper!

Dieses Jahr erwartet die Zuschauer des Ekelformats eine geballte Ladung Frauen-Power. Neben Goodbye Deutschland-Star Daniela Büchner (41), Love Island-Beauty Elena Miras (27), Wendler (47)-Ex Claudia Norberg und Temptation Island-Verführerin Anastasiya Avilova (31) werden auch DSDS-Kandidatin Toni Trips und Schauspielerin Sonja Kirchberger (55) das Camp unsicher machen.

Gegen so viel weibliche Konkurrenz werden sich in wenigen Tagen "Die Superhändler"-Star Markus Reinecke (50), Schauspieler Raúl Richter (32), DSDS-Sieger Prince Damien (29), Profisportler Sven Ottke und Bachelor in Paradise-Star Marco Cerullo (31) durchsetzen müssen. Mit Günther Krause zieht in diesem Jahr sogar zum allerersten Mal ein Politiker ins Dschungelcamp. Das ein oder andere Drama am Lagerfeuer dürfte bei einem so bunt gemischten Cast wohl vorprogrammiert sein.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNow.

TVNOW / Arya Shirazi Daniela Büchner, Dschungelcamp-Kandidatin 2020

TVNOW / Arya Shirazi Elena Miras, Dschungelcamp-Kandidatin 2020

TVNOW / Arya Shirazi Claudia Norberg, Dschungelcamp-Kandidatin 2020

TVNOW / Arya Shirazi Anastasiya Avilova, Dschungelcamp-Kandidatin 2020

TVNOW / Arya Shirazi Toni Trips, Dschungelcamp-Kandidatin 2020

TVNOW / Arya Shirazi Sonja Kirchberger, Dschungelcamp-Kandidatin 2020

TVNOW / Arya Shirazi Markus Reinecke, Dschungelcamp-Kandidat 2020

TVNOW / Arya Shirazi Raúl Richter, Dschungelcamp-Kandidat 2020

TVNOW / Arya Shirazi Prince Damien, Dschungelcamp-Kandidat 2020

TVNOW / Arya Shirazi Sven Ottke, Dschungelcamp-Kandidat 2020

TVNOW / Arya Shirazi Marco Cerullo, Dschungelcamp-Kandidat 2020

TVNOW / Arya Shirazi Günther Krause, Dschungelcamp-Kandidat 2020



