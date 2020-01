Für Ryan Russell hätte das neue Jahr wohl kaum schöner beginnen können! Im vergangenen Sommer hatte der 27-Jährige einen großen, mutigen Schritt gewagt: Er machte als erster NFL-Profispieler jemals seine Bisexualität bekannt. Und das war noch nicht alles. Gleichzeitig gab er preis, sich in einer festen Beziehung zu einem Mann zu befinden. Seitdem lässt der Sportler keine Gelegenheit aus, um die Liebe zu seinem Freund, dem Tänzer Corey O'Brien, zu demonstrieren. Auch am Neujahrstag turtelte Ryan (27) zusammen mit seinem Partner ganz verliebt durch Boston!

Paparazzi sichteten den Football-Star beim gemeinsamen Spaziergang mit seinem Liebsten am ersten Tag des neuen Jahres. Die beiden schlenderten gemütlich durch die Straßen von Massachusetts Hauptstadt und legten an einigen Sehenswürdigkeiten einen kleinen Zwischenstopp ein, wie Ryan selbst bei Instagram mit Postings zeigte. Regelmäßig tauschten sie verliebte Blicke und herzliche Umarmungen aus – und strahlten dabei um die Wette. Bevor das Pärchen den Neujahrsausflug beendete, kehrten es noch in einem bekannten Café ein und ließ es sich bei Kaffee und Kuchen gutgehen.

Dass die Verliebten so viel Zeit miteinander verbringen konnten, ist für die beiden Profi-Sportler eher selten. Corey soll derzeit angeblich für eine Tanz-Show in Boston proben und sich für seinen Lebensgefährten einen Tag Auszeit gegönnt haben, um den Jahresbeginn zu zweit verbringen zu können.

ActionPress NFL-Profispieler Ryan Russell und sein Freund Corey O'Brien

ActionPress Ryan Russell und Corey O'Brien

ActionPress Football-Star Ryan Russell und sein Lebenspartner Corey O'Brien

