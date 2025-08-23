Nach Hochzeit: Logan Paul verkauft 12-Millionen-Euro-Villa

Logan Paul (30) hat nach seiner Hochzeit mit Nina Agdal (33) große Veränderungen in seinem Leben angestoßen: Der Social-Media-Star und WWE-Wrestler trennt sich von seiner luxuriösen Villa in Puerto Rico – für stolze 14 Millionen Dollar, umgerechnet rund 12 Millionen Euro. Das Anwesen im noblen Viertel Dorado war bisher ein beeindruckendes Zuhause für Logan, doch nun möchte das frischvermählte Paar mehr Zeit in seinem gemeinsamen Haus im US-Bundesstaat New York verbringen. Die Entscheidung folgt nur wenige Tage nach ihrer romantischen Trauung am Comer See in Italien, wie Insider gegenüber TMZ verrieten.

Das Anwesen in Puerto Rico ist ein echtes Prunkstück: Sechs Schlafzimmer und siebeneinhalb Bäder bieten reichlich Platz, ein Pool und eine Outdoor-Küche sorgen für sommerlichen Luxus. Die großzügige Garage bietet zudem Platz für mehrere Luxusfahrzeuge. In einem früheren Interview hatte Logan bereits einen weiteren außergewöhnlichen Schatz aus seiner Villa verraten – ein Dinosaurierfossil. Ob dieses einzigartige Objekt allerdings Teil des Verkaufsangebots ist, bleibt offen. Für das frisch verheiratete Paar scheint der Fokus nun klar auf ihrem neuen gemeinsamen Lebensmittelpunkt zu liegen.

Trotz der großen privaten Veränderungen bleibt Logan kaum Zeit zum Durchatmen. Ende August steht er erneut im Rampenlicht – diesmal nicht als Immobilienverkäufer, sondern als Wrestler. Gemeinsam mit John Cena (48) wird er bei einem WWE-Match in den Ring steigen. Die Fans dürfen sich auf ein actiongeladenes Spektakel freuen, während Logan wohl den Balanceakt zwischen Hausverkauf und Vorbereitung auf den großen Kampf meistern muss. Sein Weg ins neue Lebenskapitel ist damit nicht nur spannend, sondern auch turbulent.

Getty Images Logan Paul im November 2023

Instagram / jakepaul Logan Paul und Nina Agdal, August 2025

Instagram / loganpaul Logan Paul und Nina Agdal