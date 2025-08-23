Vorerst: Felix Lobrechts Wien-Show wegen ESC abgesagt

Felix Lobrecht (36) hat beunruhigende News für seine Fans: Genau wie in diesem Jahr plant der Comedian auch im kommenden Jahr wieder auf Tour zu gehen und sein Set "Sell Out" vor Tausenden zum Besten zu geben. Dabei plant er, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Nachbarländern wie Österreich aufzutreten – doch die "Sell Out"-Show im Frühling in Wien ist nun vorerst abgesagt! Der Grund ist der Eurovision Song Contest. "Also, ich habe hier eine ganz merkwürdige Durchsage zu machen. Es geht um die ausverkaufte Show in Wien im Frühling nächstes Jahr. Und zwar dadurch, dass Österreich den ESC gewonnen hat. Der Eurovision Song Contest findet nächstes Jahr in Österreich statt. Und das fällt denen irgendwie jetzt erst auf. Deshalb wurden für den Zeitraum, in dem der ESC ist, alle Shows in der Arena in Wien abgesagt. Auch meine", verkündet Felix die Nachricht in seiner Instagram-Story.

Das sind nun also erst mal nervige Umstände sowohl für ihn als auch für die Gäste. Von insgesamt 10.000 Tickets wurden nämlich "schon siebeneinhalbtausend verkauft". Felix rät den Käufern allerdings, ihre Tickets zu behalten. "Wir klären das gerade, kümmern uns um einen Ersatztermin und die Tickets behalten dann ihre Gültigkeit", erklärt der Berliner. Das lässt sich jedoch alles andere als einfach gestalten. "Weil nicht nur wir, sondern auch etwa 40 andere Künstler von dem Problem betroffen sind, wird es jetzt ein bisschen schwierig, neue Termine zu finden. Aber wir kümmern uns darum und sagen rechtzeitig Bescheid. Mein Verhaltenstipp ist: einmal kurz sagen 'blöder ESC', dann die Tickets behalten, dieses Instagram-Profil verfolgen und auf neue Infos warten", fügt der Komiker hinzu.

Felix war dieses Jahr bereits einmal auf Tour. Indes begeisterte er seine Fans auch auf Mallorca mit seinem "Sell Out"-Programm. An einem Abend überraschte er zudem mit einem Special Guest: "Gemischtes Hack"-Co-Star Tommi Schmitt (36) war anwesend und zusammen performten sie ihren gemeinsamen Malle-Hit "Unten kommt die Gurke rein". Diejenigen, die die Fortsetzung der Tour nicht länger abwarten wollen, können es sich so lange mit Felix' altem Programm "All you can eat" auf Netflix gemütlich machen.

Felix Lobrecht, Comedian

Felix Lobrecht im August 2025 in Berlin

Felix Lobrecht, 2019

