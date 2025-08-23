Diese Gäste begrüßt Kiwi beim ZDF-Fernsehgarten zum Discofox

Am Sonntag, dem 24. August, steht der ZDF-Fernsehgarten ganz im Zeichen des "Discofox". Ab 12 Uhr lädt Moderatorin Andrea Kiewel (60), von ihren Fans liebevoll "Kiwi" genannt, live vom Mainzer Lerchenberg zur großen Tanzparty ein. Auf der Bühne erwartet das Publikum laut T-Online eine großartige Mischung aus Schlagerstars und prominenten Gästen. Mit dabei sind unter anderem Olaf Berger (61), die Amigos, Claudia Jung (61) zusammen mit DJ Herzbeat sowie Anna-Carina Woitschack (32) und Jay Khan (43). Für zusätzliche Lacher soll der beliebte Comedian Lutz van der Horst (50) sorgen.

Die Zuschauer dürfen sich in den über zwei Stunden auf ein ziemlich buntes Programm freuen: Neben den musikalischen Highlights sind nostalgische Tanzrunden geplant, die das Discofox-Motto der Sendung perfekt abrunden sollen. Doch nicht nur das Tanzen steht im Mittelpunkt – die prominenten Gäste dürfen sich außerdem im angesagten Töpfern ausprobieren, während hinter den Kulissen sogenannte "Vintage Cakes" entstehen, die sicherlich alle Naschkatzen begeistern werden.

Seit 2000 ist Andrea Kiewel das Gesicht des "ZDF-Fernsehgartens" und begeistert mit ihrer charmanten Moderation. Mit ihrer lockeren Art sorgt sie jedes Wochenende für gute Laune und bringt Schaulustige zusammen, sei es vor dem Bildschirm oder direkt vor Ort. Die 60-Jährige, die für ihre Spontanität und ihr Talent, jeden Gast ins rechte Licht zu rücken, geschätzt wird, zeigt dabei immer vollen Einsatz. Nicht ohne Grund ist die Show, die neben Musik auch Lifestyle und Unterhaltung bietet, ein Dauerbrenner im TV. Wer nicht live einschalten kann, hat die Möglichkeit, die Sendung später in der ZDF-Mediathek anzusehen.

Eibner-Pressefoto/Gerhard Wingender via ActionPress Andrea Kiewel, "Fernsehgarten"-Star

THÜRINGEN PRESS / ActionPress Schlagersänger Olaf Berger, 2018

Getty Images Lutz van der Horst im Oktober 2019