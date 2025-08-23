Hype weg? "7 vs. Wild"-Livetour wurde komplett abgesagt

Als 7 vs. Wild 2021 die erste Staffel veröffentlichte, gab es einen großen Hype um das bis dahin fast einzigartige Survival-Format. Die Begeisterung wurde so groß, dass das Format schließlich einen Platz bei Prime Video bekam und kommendes Jahr schon in die fünfte Runde geht. In der Zwischenzeit sollten die Fans "7 vs. Wild" hautnah in einer Liveshow erleben können. Geplant war eine Art Live-Podcast, in dem die ehemaligen Kandidaten auf das Geschehene zurückblicken und es kommentieren. Doch der Veranstalter hat sich offenbar verschätzt – denn die Ticketverkäufe blieben weit hinter den Erwartungen zurück. Wie Bild berichtet, hat das jetzt Konsequenzen: Die Tour wurde vollständig und ohne Ersatz abgesagt.

In einem offiziellen Statement erklärt ein Vertreter, dass das Interesse offenbar nicht da ist: "Trotz der Beliebtheit des Formats '7 vs. Wild' und der treuen Unterstützung vieler Fans haben die Ticketverkäufe leider nicht die erforderliche Resonanz erreicht, um eine Veranstaltung zu produzieren, die sowohl den qualitativen Ansprüchen der Semmel Concerts Entertainment GmbH und CaliVision GmbH gerecht wird als auch wirtschaftlich tragfähig ist." Das Netz scheint von dieser Entscheidung aber weniger überrascht zu sein. Auf Reddit wird bereits fleißig über die Absage diskutiert. "War klar. In diesen großen Arenen hätte das vermutlich nur noch am Ende der zweiten Staffel funktioniert", überlegt ein User. Ein anderer meint: "Die haben versucht, die Kuh noch im Sterben zu melken. Hat nicht geklappt. Viel zu hochgestapelt." Die Ticketinhaber sollen jetzt ihr Geld zurückbekommen.

Tatsächlich gab es vor allem in den vergangenen Monaten große Veränderungen bei "7 vs. Wild", die den Unmut der Fans weckten. Am heißesten diskutiert wurde der Ausstieg von Show-Erfinder Fritz Meinecke (36). Im Juni verkündete der Content Creator, sich zur fünften Staffel aus dem Format, das er einst ins Leben rief, zurückziehen zu wollen. "Ja, die Spekulationen stimmen. Ich bin raus bei '7 vs. Wild'", erklärte er bei Instagram. Und mit ihm verabschiedete sich auch das bisherige Produktionsteam. Laut Fritz habe es aber keinen Ärger hinter den Kulissen gegeben. Die Fans waren trotzdem schwer enttäuscht. Unter dem Post sammelten sich Kommentare wie: "Fritz ist raus? Nee, dann werde ich es nicht mehr schauen" oder "Ohne Fritz, ohne mich".

Anzeige Anzeige

Instagram / papaplatte Survival Mattin, Fritz Meinecke, Dominik, Papaplatte und Wieland Welte bei "7 vs. Wild"

Anzeige Anzeige

Instagram / 7vswild Sascha Huber und Knossi bei "7 vs. Wild"

Anzeige Anzeige

Instagram / fritz.meinecke Fritz Meinecke im April 2024

Anzeige