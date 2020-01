Familie und Freunde trauern um Veronika Fitz! Die erfolgreiche Schauspielerin hatte Mitte der 50er-Jahre zum ersten Mal vor der Kamera gestanden – und seitdem an vielen TV-Produktionen mitgewirkt. Nach ihrem Rückzug aus der Öffentlichkeit vor ein paar Jahren, hatten am Samstagmittag traurige Nachrichten die Runde gemacht: Die Bayerin war am Donnerstag im Alter von 83 Jahren nach einer langen, schweren Krankheit verstorben. Von ihrem Tod zeigt sich ihre Nichte Lisa Fitz (68) bestürzt.

Die Kabarettistin äußert sich gegenüber der Nachrichtenagentur dpa zum ersten Mal zu ihrem Verlust: "Die Todesnachricht hat mich schwer erschüttert – ich hatte sie immer sehr lieb." Die 68-Jährige hatte wie ihre Tante den Weg ins Filmbusiness eingeschlagen und hatte genau wie sie eine Rolle in der Serie "Der Bulle von Tölz" und dem beliebten Format Tatort ergattern können. "Was ich an ihr hochgeschätzt habe, war ihre einmalige und originelle Schauspielkunst", offenbart die TV-Darstellerin auf Anfrage.

Neben ihrer Nichte hinterlässt Veronika auch ihre Tochter Ariela Bogenberger, die aus ihrer Ehe mit dem Schauspieler Willi Anders stammt. "Sie war eine wunderbare und eigensinnige Frau“, erklärte die Drehbuchautorin, nachdem sie den Tod ihrer Mutter öffentlich gemacht hatte.

ActionPress / GÖRLICH, STEPHAN Veronika Fitz 2006

Gulotta,Francesco Schauspielerin Lisa Fitz

ActionPress / RUDNIK,CHRISTIAN Schauspielerin Veronika Fitz



