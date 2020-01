Die Welt muss Abschied nehmen von Veronika Fitz! Die gebürtige Bayerin konnte auf eine ebenso lange wie erfolgreiche Karriere zurückblicken: Seit den 50er-Jahren hatte die Schauspielerin regelmäßig vor der Kamera gestanden und bei Filmen wie "Lampenfieber", zahlreichen Tatort-Folgen und bekannten Serien wie "Ein Bayer auf Rügen" oder "Unsere schönsten Jahre" mitgewirkt. Doch nun die traurige Nachricht: Veronika ist am Donnerstag im Alter von 83 Jahren verstorben!

Wie Focus berichtet, war die TV-Darstellerin schon lange schwer krank. In ihren letzten Stunden war ihre Familie bei ihr, wie Tochter Ariela Bogenberger mitteilte. Die Volksschauspielerin hatte zuletzt bis 2013 in dem beliebten Format "Forsthaus Falkenau" mitgespielt, sich aber danach aus der Öffentlichkeit weitestgehend zurückgezogen. Zusammen mit ihrer Tochter hatte sie im oberbayerischen Prien am Chiemsee gelebt.

Veronika war zu Lebzeiten mit dem Schauspieler Willi Anders verheiratet gewesen, der 1971 verstorben ist. Aus der Ehe ging die gemeinsame Tochter Ariela hervor. Nach dem Tod ihres Mannes war sie für neun Jahre mit dem Österreicher Gerhard Zemann liiert, der ebenfalls als Darsteller im Filmbusiness tätig war.

ActionPress / GÖRLICH, STEPHAN Veronika Fitz 2006

ActionPress / BÖLLING,ALEXANDER Schauspielerin Veronika Fitz

ActionPress / RUDNIK,CHRISTIAN Veronika Fitz 2007

