Die folgenschwere Umweltkatastrophe in Australien sorgt für Fassungslosigkeit auf der ganzen Welt! Seit Wochen wüten im Osten des Kontinents aufgrund der extremem Hitze riesige Buschfeuer – eine Fläche größer als die Niederlande ist bereits zerstört worden, 24 Menschen verloren in den Flammen ihr Leben, unzählige mussten ihre Häuser verlassen. Die furchtbaren Bilder der Brände gehen um die Welt und sorgen für viele Spenden. Einige Stars machen ihre Bestürzung im Netz öffentlich.

Kim Kardashian (39) teilte in ihrer Instagram-Story kürzlich Bilder von geretteten und verletzten Koalas und machte auf die ungeheuren Todeszahlen aufmerksam: "Über eine halbe Milliarde Tiere sind in Australien ums Leben gekommen." Greta Thunberg (17) nutzte die verheerenden Zustände, um auf den Naturschutz aufmerksam zu machen – Schauspieler Leonardo DiCaprio (45) repostete ihren Beitrag: "All das hat keine politischen Reaktionen zur Folge. Weil wir immer noch daran scheitern, die Verbindung zwischen der Klimakrise und den vermehrten extremen Wettergegebenheiten und Naturdesastern wie den australischen Bränden zu ziehen", sind die eindringlichen Worte der Umweltaktivistin.

Sänger Cody Simpson (22) und Hollywood-Größe Hugh Jackman (51) sind gebürtige Australier – und auch sie äußern sich auf ihren Kanälen: "Mein Zuhause von der anderen Seite des Meeres brennen zu sehen, hinterlässt ein Gefühl der Hilflosigkeit in mir", offenbarte der Freund von Miley Cyrus (27), während Hugh einen Spendenaufruf startete. Die britischen Royals drücken ebenfalls ihr tiefes Mitgefühl aus: "Wir sind immer noch geschockt und tief traurig, zu hören, dass das Feuer Häuser, Lebensgrundlagen und die Tierwelt in Australien zerstört", äußern sich Prinz William (37) und Herzogin Kate (37). Und Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) betonen, dass sie sich durch ihren Besuch im Bundesstaat New South Wales vor zwei Jahren emotional tief betroffen fühlen.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Star im Dezember 2019

Getty Images Ein geretteter Koala im November 2019 im australischen Port Macquarie

Getty Images Leonardo DiCaprio beim Global Citizen Festival im September 2019

Getty Images Schauspieler Hugh Jackman



