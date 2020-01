Pink (40) zeigt ihr vollstes Mitgefühl! Seit Wochen wüten in Australien wegen der hohen Temperaturen gefährliche Buschbrände. Zahlreiche Menschen haben schon ihre Häuser verlassen, um sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen. Unzählige Tiere verloren bereits ihr Leben. Derweil wird im Netz zu Spenden aufgerufen. Auch die mehrfache Grammy-Preisträgerin will helfen: Pink verspricht jetzt den Brandopfern und Einsatzkräften 500.000 US-Dollar!

"Ich bin total am Boden zerstört, als ich gesehen habe, was gerade in Australien mit den schrecklichen Buschfeuern passiert", meldete sie sich auf Instagram. Den örtlichen Feuerwehrkräften sprach die "So What"-Interpretin ein besonderes Lob aus. Auch ihnen soll die großzügige Spende zugutekommen. Mit einem Bild aller Spenden-Links nutzte Alecia Beth Moore, wie Pink mit bürgerlichem Namen heißt, ihre Reichweite, um noch mehr Unterstützer zu gewinnen.

Andere internationale Stars wie Reality-TV-Queen Kim Kardashian (39) und Popsängerin Selena Gomez (27) haben ebenfalls auf ihren Social-Media-Profilen auf die verheerenden Waldbrände aufmerksam gemacht. Was haltet ihr von Pinks Engagement? Stimmt ab!

