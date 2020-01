Traurige Nachrichten um Elizabeth Wurtzel! Im Alter von 27 Jahren gelang der Autorin ihr großer Durchbruch. Mit ihrem autobiografischen Werk "Prozac Nation: Young and depressed in America" wurde sie einem größeren Publikum bekannt. Das Buch handelte von ihrer eigenen Erkrankung an Depressionen als Kind und später während ihrer Zeit in Harvard. 2001 wurde ihr bekanntestes Werk mit Christina Ricci (39) in der Hauptrolle verfilmt. Nun ist Elizabeth plötzlich verstorben.

Wie Fox News berichtete, ist die US-Schriftstellerin am Dienstag im New Yorker Stadtteil Manhatten gestorben. Sie wurde nur 52 Jahre alt. Seit 2015 habe sie an Brustkrebs gelitten. Doch nachdem sie sich einer doppelten Mastektomie unterzogen hatte, breitete sich der Tumor weiter aus. Nun habe sie den jahrelangen Kampf gegen die Krankheit verloren.

Elizabeths plötzliches Ableben erschütterte ihre Fans zutiefst. Auf Twitter nahmen sie Anteil an den Verlust. "Als ich von dem unglaublich frühen Tod von Elizabeth Wurtzel hörte, wurde ich an diesen Satz erinnert, der mich einfach berührt: 'Ich wollte lieben und geliebt werden, aber ich habe mich schlecht benommen und ich hatte einen schrecklichen Geschmack'", schrieb eine Userin und nahm Bezug auf einen Artikel, den die verstorbene Journalistin 2014 in der New York Times veröffentlicht hatte.

Instagram / elizabethwurtzel Elizabeth Wurtzel, Autorin

Instagram / elizabethwurtzel Journalistin Elizabeth Wurtzel

Getty Images Christina Ricci, Schauspielerin



